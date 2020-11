Invest in México, la estrategia de la Alianza Federalista para atraer más inversión extranjera

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista acordaron poner en marcha la agencia Invest in México, la cual tiene como objetivo promover a los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas en el extranjero y con ello atraer inversiones, particularmente de Europa y Asia, para con ello aprovechar las oportunidades que da el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y así fortalecer las exportaciones de cada entidad.

Durante la presentación de esta plataforma de promoción de los estados de la Alianza Federalista y que vendría a retomar el trabajo que en su momento hizo el desaparecido ProMéxico, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que ante los reglas que marca el Tratado México, Estados Unidos y Canadá obligarán a tener mayor proveeduría local, por lo que se abre la posibilidad para que empresas de otros países que tienen fábricas contraten a empresas de los estados o bien trasladen las que tienen hasta el país, “pero sin promoción no lo vamos a lograr”.

“Hoy más que nunca esta plataforma Invest in México nos va a dejar una gran oportunidad para aprovechar esta firma de tratado comercio con Estados Unidos y Canadá, dado que las nuevas reglas de TMEC obligan a las empresas ya instaladas, en el caso de Guanajuato las armadoras, donde tenemos siete empresas automotrices armadoras, a generar mucha proveeduría local y hoy muchas de estas empresas tendrán que cambiar de proveedores o que empresas que hoy están en China se vengan a México y necesitamos el canal, el vehículo que nos permita traer estas empresas".

“Con esta alianza y con esta plataforma vamos a tener mayores oportunidades de que lleguen a nuestros estados estas inversiones”, expuso el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que anteriormente Proméxico u otras instituciones apoyaban a los estados en la promoción, pero la desaparición de este fideicomiso complicará a todos los estados el atraer inversiones de otros países, por lo cual la Alianza Federalista “da este paso para que nos sigan volteando a ver en el mundo”.

“Necesitamos este tipo de vehículos y que antes ProMéxico u otras instituciones nos ayudaban a traer estas inversiones, pues hoy celebro y agradezco a los compañeros gobernadores esta generosidad de ver por todos los estados porque esta alianza nos da la fortaleza de poder ser más competitivos en el mundo”.

Trabajo de varios meses

Enrique Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, explicó que Invest in México es producto del trabajo de varios meses que llevaron a cabo todos los titulares de economía de los estados de la Alianza Federalista y desde donde surgió la creación de esta agencia de promoción que funcionará bajo la figura jurídica de una asociación civil.

Expuso que se trazaron 13 sectores estratégicos para atraer inversiones a los 10 estados de la Alianza Fedealista y donde éstos son un referente nacional, como el aeroespacial, agroindustrial, automotriz, creación de dispositivos médicos, energía, forestal, logística portuaria, metalmecánico, minería, moda, químico-petroquímico, así como de tecnologías de la información.

“Hace algunos días, el Embajador de Italia nos dijo que ha viso que ha bajado mucho la promoción de México en el extranjero y esa falta de posicionamiento y esa poca promoción del GobienroFederal nos lleva a crear esta agencia, con el objetivo de reposicionar a México en los mercados internacionales y aprovechar los tratados internacionales que se están desperdiciando, principalmente con Norteamérica, pero también acuerdos nuevos que se han dado en Asia y otras regiones done podemos posicionarnos muy bien”.

Enrique Sánchez comentó que si bien se dio esta aprobación para la creación de Invest in México, será en 2021 cuando se dé el lanzamiento oficial de esta agencia de atracción de inversiones y que tendrá como página oficial el sitio wwwinvestinmexico.com.

México se está convirtiendo en una isla

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, señaló durante su intervención que la creación de esta agencia Invest in México da muestra de que la Alianza Federalista “no sólo es un tema exclusivo de debate en políticas públicas de las que no coincidimos con el gobierno central y éste es un ejemplo claro y contundente de que buscamos cómo resolver las necesidades que se tienen en la región y en los estados, necesidades provocadas por políticas que no se les ha dado continuidad en este sexenio y una es ésta, la promoción económica”.

Orozco Sandoval dijo que la visión del Gobierno Federal es creer que “México es una isla en el mundo y se están dejando de tomar decisiones importantes”, por lo cual celebró la voluntad de sus compañeros para crear esta plataforma Invest in México, para en conjunto traer inversiones a estos 10 estados que conforman la Alianza Federalista".