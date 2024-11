Inversionistas en Guanajuato están preocupados por avance de Reforma Judicial

“Es una mala señal para el país que ministros de la corte presenten su renuncia”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, en el estado notaron que es un tema que preocupa a inversionistas.





Ante el avance de la Reforma Judicial, al menos una decena de ministros presentaron sus renuncias, pues se negaron a participar en el proceso de elección de estos cargos que será llevado a cabo con el avance de este tema.

La gobernadora del estado de Guanajuato aseguró que en zonas como el estado que son puntos de atracción importante de inversiones, es algo que preocupa a inversionistas.

“Sin duda cuando hemos estado platicando con inversionistas, pues lo primero que nos preguntan es sobre qué hay una preocupación real de lo que está pasando en materia del Poder Judicial, porque implica estado de derecho”.

Calificó lo sucedido en torno a la renuncia de ministros como algo lamentable ante lo que se debe apostar por el fortalecimiento de las instituciones.

"Es tremendo lo que se está viviendo en el país, me parece muy lamentable y es una mala señal para nuestro país que estos ministros de la Corte presenten en su renuncia ante las condiciones en las que se está generando esta reforma al Poder Judicial, yo creo que lo que hay que apostar es a fortalecer nuestras instituciones para Guanajuato".

Añadió que en el congreso esperan que se respete a las autoridades en sentido de que no se debiliten las instituciones, pues actualmente hay una suspensión.





“Nosotros hacemos votos porque en la discusión que se está dando en el Congreso se respete sin duda a las autoridades, aquí hay una suspensión que al parecer no se está cumplimentando y me parece que hay que pugnar porque se fortalezcan las instituciones y no por el contrario que se debiliten”.