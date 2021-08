Invade constructora banqueta de privada

Una veintena de familias se quejan de que la constructora Casas Yes, obstruye la entrada de la privada Mar Chileno en la colonia Parques de la Pradera y además los ha dejado sin banqueta, aseguraron que nunca les han presentado papeles con los permisos para realizar la obra ni al municipio ni a ellos como afectados.

“No nos dieron ni siquiera la información ni el entregable, y aparte que Casas Yes está construyendo sin permiso, entonces se están apoderando de la banqueta, para que caminemos sobre el arroyo de la calle”, explicó Carmen Aguirre.

Esta situación ocurre desde hace tres o cuatro meses en la privada que está ubicada en la calle Mar chileno y Avenida Pradera.

Comentó que Desarrollo Urbano no les ha dado ningún comprobante de que esa banqueta le pertenezca a esa constructora, “voy llegando aquí a la privada y resulta que ya quitaron la banqueta, entonces resulta que ya no la tenemos”, explicó.

Dijo que se están acercando a las autoridades, pero no les han dado una respuesta “vemos que Casas Yes por el poder económico que tiene, se quiere apoderar de esa banqueta para darle el espacio a la casa que está construyendo, esas casas las están haciendo son sin permiso, no las han regularizado y sin embargo continúan”.

Por otra parte Martha Gasca, inconforme con los trabajos que lleva a cabo la constructora, dijo que en abril hubo un acercamiento con el encargado de desarrollo de la empresa, pero que hasta el momento tampoco les ha presentado documentos oficiales.

Aseguró que en su caso recurrió a Desarrollo Urbano y también se solicitó la intervención de Desarrollo Social, pero no han hecho nada.