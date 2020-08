Interurbano podría pasar por vías de Ferromex: Usabiaga

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- El tren interurbano que conectará a los municipios del Corredor Industrial y que recorrerá el estado de Guanajuato con rumbo a Querétaro, podría hacerlo a través de las vías de Ferromex; sin embargo, si no hay apoyo de la Federación, es poco probable que el proyecto quedo concluso en este sexenio.

Así lo dijo Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, quien aseguró que están en pláticas con la empresa mexicana Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), para que exista la posibilidad de que el tren interurbano pueda recorrer el estado por sus vías férreas.

Mencionó que existe la ventaja de que la empresa mexicana cuenta con terreno, el cual ya existe y no requiere tanta infraestructura, lo que permitiría agilizar el tren y ahorrar más recurso, debido a que proyectos como este, implican una inversión muy alta.

Además, el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable aseguró que el tren interurbano recorría todos los municipios del Corredor Industrial y una vez concluido, fortalecerá la economía del estado y sus municipios.

Sin embargo, señaló que si no obtienen apoyo de la Federación, será poco viable que el proyecto pueda concluirse en este sexenio, por lo que actualmente están negociando con el Gobierno Federal, el cual tiene la intención de que el interurbano pueda ir del municipio de León rumbo a Querétaro.

“Si se sube el Gobierno Federal se simplifica mucho el proyecto; si no, no es viable que pueda concretarse en el sexenio”, dijo Díaz Barriga.