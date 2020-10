Interpreta Marcelino Trejo que hubo exigencias a Grupo Pachuca

León, Gto.- Legalmente, el equipo León puede jugar en el estadio, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Marcelino Trejo, quien “interpretó” que si la directiva actual decidió llevarse a La Fiera a Aguascalientes es porque tuvo “alguna desavenencia” con Roberto Zermeño.

En calidad de dueño de un palco, Trejo dijo que demandarán al Club Social y deportivo León AC, por no garantizar el derecho de uso de ese espacio “Este es quien emitió el titulo; la otra empresa (Grupo Pachuca) compró después de varias ventas y no puedo decir que es un comprador de buena fe”, señaló.

Trejo Ortiz, quien es uno de los representantes de palcohabientes del estadio León explicó que la resolución de la jueza federal Gabriela Elizabteh Almazán Hernández, que indica que el estadio León sigue en posesión física del municipio de León no “significa nada”.

“Las cosas siguen igual que siempre, que no han terminado de entregarle el estadio a Club Social y Deportivo León A.C.”, agregó. A pregunta expresa de cuándo podría concretarse respondió que “si se vuelven a presentar hechos de violencia, será el cuento de nunca acabar...mientras no haya condiciones de seguridad, no podrá tomar posesión”.

Mientras sus colegas se encaminaban a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para manifestarse, Marcelino Trejo dudaba si acompañarlos o no. “Quizás, para conocer un poco lo que van a hacer”.

Con el consuelo que por la pandemia no habría acceso al inmueble, el abogado desde su posición de aficionado señaló que “en el comunicado de los Martínez, interpreto que hubo una desavenencia, al parecer no los atendieron (Zermeño) y terminan por irse de la ciudad a jugar otro… hay que recordar que ahorita no se puede asistir a los estadios y ese es un tema que a nosotros no nos pega tanto, entre comillas, pero ir a jugar allá como que si te pega emocionalmente”, reconoció.

Marcelino Trejo dijo que con las autoridades municipales no ha tenido comunicación, más que para saber “si podíamos asistir al partido del América; estábamos en eso cuando se da esta situación del viernes pasado que no pudieron tomar posesión. No ha habido nada por parte de la autoridad, no hubo un apoyo tampoco de los señores Martínez”.

Sin comunicación con los dueños del equipo, el abogado les envió un mensaje, si es que el caso se tratara de dinero.

“Ellos exigen un pago por palcos y plateas y si hay que volver a pagar, lo hacemos, lo mismo con los fierabonos, pero ni ellos ni el estado, ni el Club Social y Deportivo León A.C., nadie se ha acercado a la afición, ni a los dueños de palcos y plateas”.

-Si legalmente el equipo puede jugar en el estadio ¿Por qué irse?

“Hay un contrato de arrendamiento hasta 2022, pero seguramente tuvieron (los Martínez) alguna desavenencia con el Club Social y Deportivo León A.C. Algo pasó ya no se entendieron. Por lo que expresa en el comunicado, pareciera que hubo peticiones o exigencias que cayeron en ese comentario de no querer ser rehenes”.

-Si en otra diligencia vuelve a ver actos vandálicos Zermeño no podrá tomar posesión del Estadio ¿qué pasará entonces?

“Hasta que haya condiciones; legalmente el equipo puede estar dentro del estadio, pero por el llamado del posible el desalojo es que decidió -así lo interpretamos- no tomar el riesgo de que lo desalojaran porque cuando te desalojan te dejan en la calle y están los trofeos y otras cuestiones valiosas y no sabes, si se las van a robar… por eso se llevaron sus cosas”.

-Ustedes como palcohabientes ¿van a demandar al dueño del estadio o a quien decidió sacar al equipo de ahí?

“A la directiva actual no. Vamos a hacer un estudio para ver si demandamos a Club Social y Deportivo León A.C., que es quien nos debería garantizar el uso, que fue quien emitió el título con los derechos de uso. El título te da el derecho a que asistas al estadio y veas un espectáculo; quien nos debe garantizar eso es el Club Social y Deportivo León A.C.”

-Pero es Grupo Pachuca quien decide que el equipo no juegue aquí

“Esa otra empresa compró de después de varias ventas, entonces no puedo decir que es un comprador de buena fe, porque ya le vendieron la franquicia desmembrada del Club Social y Deportivo León.. el problema es de desde aquellos años”.