Intentan detener actividades de pescadores de El Palote

León, Gto.- Luego de que la gerencia operativa del Parque Metropolitano encabezada por Rodolfo Chacón, el 18 de septiembre prohibió a los pescadores realizar la actividad diaria en la presa de El Palote y con la que sostienen a su familia, supuestamente porque Protección Civil había prohibido el ingreso por el aumento del nivel del agua, vieron a gente haciendo ejercicio en las pistas. Ese mismo día, el gerente del lugar les informó que el horario de trabajo sería de las 7:00 de la mañana a 22:00 horas.

Rafael Paniagua Almanza, presidente de “Pescadores y palaperos de la presa El Palote S. de RL” comentó que Chacón argumentó que esa decisión la había tomado Protección Civil, cuando no había ningún elemento de la dependencia en la zona.

El líder de los pescadores elaboró un oficio dirigido al director de Protección Civil, Crescencio Sánchez, en el que argumenta que tal como en otras temporadas de lluvia y en años pasados, no corren riesgo y que se hacen responsables de su propia seguridad.

“Porque sabemos nadar, conocemos la presa por completo, cuáles son los hondales y, los lodazales (las zonas más peligrosas), además de que nuestras lanchas traen de tres a cuatro puntos de burbujas de aire, por lo que es imposible que se hundan y lo principal es que no podemos dejar de trabajar porque es nuestro único sustento”, precisó.

De acuerdo a lo que se les informó a los pescadores, la decisión era que cerraban la puerta para no permitirles la entrada, hasta nuevo aviso, porque había sido una instrucción de Protección Civil debido al riesgo, sin embargo cerca de las 12:00 horas del sábado vieron que “había gente trotando y caminando en las pistas”, mientras que ellos sólo esperaban la entrada para realizar su trabajo.

“Ayer cuando me trasladé para allá, me encontré con que habían llevado hasta la fuerza pública, que porque mis compañeros habían hecho una cadena humana para que no pusieran el candado, me comentó Rodolfo Chacón antes de llegar”, explicó.

La consiga según el Parque Metropolitano era que los pescadores no podían entrar, pero les permitieron el ingreso a las 8:00 de la mañana para que sacaran el pescado y retiraran sus redes, hasta las 12:00 horas.

Paniagua Almanza pidió que se firmara la responsiva de que ellos se hacían cargo de su propia seguridad, y más tarde llegó el gerente operativo, completamente transformado en su actitud, les dijo que su horario iba a seguir con su horario de 7:00 de la mañana a 22:00 horas.

“Anteriormente nosotros manejábamos la puerta que se llama ‘de pescadores’, nuestro acceso ordinario, y ahora con la pandemia nos hacían batallar también por los horarios”, explicó.

Desde el año pasado los pescadores tuvieron problemas con los horarios que les manejan en el Parque Metropolitano, pues cerraban a las 13:00 horas ó a las 16:00 horas, pero ellos necesitaban entrar sobre todo por las noches porque algunos visitantes vandalizaron sus instrumentos de trabajo.

“Hemos sufrido deterioro de redes, de lanchas, porque entran grupos de chavos que piensan que las lanchas están al servicio de cualquier persona”, explicó.

En ese momento los pescadores les argumentaron que su trabajo no tiene peligro de contagio, porque en las lanchas sólo van una o dos personas, con una distancia segura y en el agua están a muchos metros de distancia.