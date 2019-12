Intensifican operativos contra ambulantaje

El titular de la Dirección de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha, confirmó que se han intensificado los operativos en contra de los vendedores ambulantes que, en su mayoría, provienen de la Ciudad de México, del Estado de México y de Querétaro. Las multas van desde los mil pesos.

“Desde el fin de semana pasado tenemos la presencia de demasiados comerciantes que vienen del Estado de México, de la propia Ciudad de México, del estado de Querétaro y de la ciudad de Guadalajara; es algo con lo que cada año batallamos”, dijo.

En estos operativos se busca conjuntar el trabajo de diversas dependencias para frenar el comercio informal; el dispositivo se mantendrá hasta el próximo 5 de enero.

“La coordinación que estamos buscando es con la Policía Municipal, con la Dirección de Fiscalización y Control, porque se nos meten también a los locales, con Tránsito Municipal y desde luego nosotros como la Dirección de Comercio y Consumo, de aquí hasta el 5 de enero vamos a estar arduamente trabajando”, dijo.

El llamado, dijo, es a la ciudadanía para que no adquieran productos que desconocen el estado o detalles tan importantes como la garantía.

“Vamos a tener esa presencia y exhortamos a la ciudadanía, son personas que no son de aquí y lo que compren con ellos no tiene garantía, no cuentan con permiso de la Dirección de Comercio, entonces es un riesgo de que les puedan vender algo que no conozcamos su procedencia y no tenga garantía”, dijo.

Los operativos ya están en marcha y no sólo se realizan en la Zona Centro, también en la Zona Piel por ser un punto de alta afluencia turística y que evidentemente implica mayores ventas para los ambulantes.

“Lógicamente lo importante es que el ciudadano sepa lo que compra y a quién le compra, son personas que no cuentan con un permiso y no hay garantías”, dijo.

En este sentido el titular de la dependencia precisó que las multas inician en los mil pesos; “en caso de reincidencia se puede ir al doble y eso lógicamente perjudica al vendedor. Entre más reincidencia haya más costosa va a tener su multa”, concluyó.