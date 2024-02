Instalará el gobierno de León casetas de vigilancia en diferentes colonias de la ciudad

León, Gto.-El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, dijo que dentro de la nueva estrategia de seguridad se van a instalar más casetas móviles en diferentes colonias y escuelas de la ciudad.

Además, comentó que en conjunto se realizará trabajo en equipo con policías a bordo de motocicletas y bicicletas para combatir delitos como los robos a transeúntes.

“Hay 27 casetas móviles actualmente y vienen otras 25 que se pretenden comprar. Estas acciones de seguridad que vienen a reforzar el plan general va enfocado a varias acciones entre las cuales destaca el grupo rural. Otras de las estrategias son las casetas seguras y oficiales en bicicleta donde patrullarán en algunas colonias”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que ya solicitaron más casetas y que no se va a escatimar en el recurso para la seguridad de los leoneses.

“Tenemos las estadísticas, es con información, análisis donde se van a poner, son móviles, hoy o en unos meses estarán en un punto, probablemente en unos meses podrán estar en otros puntos y las van rolando y vienen otras siete que están por llegar y vienen otras más porque no vamos a escatimar en el presupuesto”, comentó.

Francisco Meza / El Sol de León

Como parte de la nueva estrategia, este miércoles se entregaron 178 unidades policiales que permitirán patrullar de manera más completa las diversas calles del municipio.

La presidenta municipal explicó que es fundamental que los elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León cuenten con equipamiento en condiciones óptimas para que puedan realizar bien su labor y servir y proteger a los leoneses de la mejor manera.

“Estamos aquí para darles herramientas, capacitación, equipo, facilidades y prestaciones que requieren, pero su trabajo es el que hará lucir esta estrategia porque los necesitamos a todos'' .

“Aquí no hemos escatimado en fortalecer el presupuesto para seguridad. Estos años ha sido casi el 50 por ciento del presupuesto de cada ejercicio fiscal y este año no es la excepción, es el 47% del presupuesto y va para seguridad, y es tanto en nómina, proyectos estratégicos, infraestructura, equipo y prevención del delito, y no le vamos a aflojar el paso”, destacó.

La alcaldesa resaltó que la seguridad es tarea de todos, por ello todas las áreas de la administración abonan a que haya más herramientas y programas que ayuden a disminuir los delitos, por ejemplo el sistema de parques, cultura, educación y la creación de planes integrales a través del Implan.

La inversión total para la entrega de estas unidades es de 101 millones 317 mil pesos. Del total de los vehículos, 138 están destinados a la policía preventiva y 40 para policía vial. También se entregaron 382 cámaras de solapa.