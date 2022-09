Insistirá gobernador en hablar con AMLO para plan b de agua

León Gto.- "Vemos cómo avanza Nuevo León, como avanza Jalisco y Guanajuato que ya está listo (el proyecto Agua Sí), que ya tenemos casi todo firmado, nos falta precisamente la venia del gobierno federal", mencionó el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario aseguró que es el gobierno federal quien tiene el monopolio del tema del agua, por lo que no se puede realizar un proyecto sin el aval de la Comisión Nacional del Agua y espera que pronto se dé la cita para reunirse con el Presidente de la República.

"Yo sigo presionando, sigo pendiente, estaba pensado precisamente mandar por ahí un mensajito nuevamente recordando lo importante de esta cita, no quitamos el dedo del renglón, es importantísimo para Guanajuato", comentó.

Además indicó que no ve falta de voluntad política, ya que las reuniones previas fueron buenas, donde se demostró voluntad, sin embargo, sí dejó en claro que urge que la reunión sea pronto.

“Ojalá que nos regale pronto una cita el presidente para presentarle ya esté proyecto final como nos lo pidió y la otra manera hacer una llamada al secretario de gobernación, con el cual hay una gran relación, el secretario don Augusto recordando de la importancia de esta cita”, reiteró el gobernador.

Aseguró que su secretario particular ha hecho lo propio en los canales oficiales, desde mandar cartas, oficios, llamados a la secretaría particular del presidente, sin embargo, aún no se ha dado la cita, por lo que será el mismo gobernador quien realice una llamada al secretario de gobernación para gestionar la cita.

Es de mencionar que desde el mes de abril de este año, el gobernador Diego Sinhue ha buscado la cita con Andrés Manuel López Obrador, con la intención de presentar el proyecto “Agua Sí”, mismo que pretende abastecer de agua a diferentes municipios de Guanajuato, donde solo se espera poder obtener el financiamiento del gobierno federal para la implementación de dicho proyecto.