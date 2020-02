Inseguridad sigue “pegando” a restauranteros guanajuatenses

LEÓN, GTO.- Los constantes rumores sobre ataques del crimen organizado en diversos municipios sí han pasado factura a los restauranteros debido a que en Guanajuato, "la percepción de la inseguridad es más grande que la realidad", dijo Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), para el estado.

Tan sólo en lo que respecta a Celaya, 15% de los agremiados a la organización, decidieron cerrar las puertas de sus negocios durante el 2019 por casos de extorsión o por las bajas ventas que la atmósfera de inseguridad puede llegar a generar.

En Guanajuato es más alta la percepción que la realidad, eso es un tema, muchas veces las redes sociales son una gran ayuda pero también a veces hay noticias falsas que sólo alarman a la población

Sin embargo consideró que si la ciudadanía deja de prestarle atención a estas publicaciones y se concentra en promover aquellas que promueven a las industrias locales, el emprendedurismo, de las buenas cosas en general, la realidad sería otra.

“Creo que Guanajuato tiene tantas cosas tan importantes que decir que la seguridad pasaría a segundo término si todos nos propusiéramos hablar de las bondades que tenemos como estado, como municipio y como empresarios”, dijo.

Como gremio, Anaya Sanromán aseguró que la principal ventaja para hacerle frente a este problema es no perder la unidad.

“La mejor forma de darle batalla a esto es estando unidos; como Canirac nos interesa que en cada ciudad, en cada municipio sí haya una delegación aunque sea pequeña para que sientan la protección jurídica, de nuestras autoridades, el asesoramiento y llevarlos de la mano”, aseguró.

CON LÍNEA DIRECTA

La presidenta de la Canirac en el estado también destacó que tienen “línea directa” con autoridades para poder recibir apoyo en materia de seguridad ante cualquier contingencia que se pueda llegar a presentar.

“Tenemos una aplicación móvil, una línea directa con las autoridades, Sophía Huett está en constante comunicación con nosotros; nuestras quejas son atendidas de manera inmediata, si necesitamos algún refuerzo en algún evento que vayamos a tener como Canirac tenemos el apoyo de la seguridad”, aseguró.

Sin embargo defendió el hecho de que no todos los afectados por delitos como la extorsión presenten su denuncia pues dijo, es una decisión personal.

Esa información es reservada, yo digo que de alguna manera son datos personales; si el dueño del establecimiento decide no renunciar, sus razones tendrá, pero ahí si nosotros no podemos intervenir; los protocolos que se siguen para ese tipo de situaciones se respetan al 100%

No obstante dejó en claro que si bien existe temor en el gremio, la ausencia de denuncias no significa que no se le dé seguimiento al caso, a veces obedece más a un tema de discreción que al propio miedo.

“Definitivamente, existe la posibilidad, muchos empresarios optan por ser discretos en los temas pero se vale también, pero de alguna manera no porque sean discretos no se están atendiendo, eso que quede bien claro”, declaró.

Contrario a lo que podría pensarse, Helen Anaya aseguró que siguen llegando nuevas inversiones a la entidad en este rubro; “han llegado nuevos, la oferta sigue, nuevos establecimientos van llegando día con día, lo importante es que los que lleguen se sumen a los que están, no que suplan los que ya estaban”, dijo.