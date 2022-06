Inseguridad provoca menos comensales

La Presidenta Estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya Sanromán, estimó que se espera una recuperación económica del 50% este Día del padre, sin embargo ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos días el sector teme que no se llegue a esta recuperación.

Este año el día del padre se celebra el 12 de junio, debido a esta fecha importante, la industria de restaurantes y alimentos ya se prepara con diferentes opciones y ofertas gastronómicas en todo el estado.

“Es el mejor día para nosotros como industria, como bien se sabe las promociones es lo que más impacta, digamos que atrae un poquito más, con una bebida, una cubetita de cervezas o bebidas al 2x1; y sobretodo alguna entradita gratis o alguna cortesía”, mencionó Helen Anaya Sanromán.

Se estima que las ventas puedan llegar a tener una recuperación del 50%, esto comparado con respecto a los números obtenidos en el sector en el año 2021; mientras que en fechas como el día de la madre, CANIRAC registró lugares con un 100% o 70%, lo que en promedio se generó un 80% de recuperación a nivel estado.

“Con respecto al 2019 vamos avanzando, yo había pronosticado que en este semestre tuviéramos una recuperación a un 90% y yo creo que sí se están dando las cifras en ese sentido”, aseguró.

Empleos

En cuanto a empleos, la presidenta estatal de Canirac, aseguró que se encuentran rezagados ya que la informalidad les ha rebasado, mientras que a nivel nacional se cuenta con un déficit de empleos formales y a nivel estado no hay excepción.

“Tenemos que seguir en esta lucha de recuperar los empleados perdidos y sobre todo de ganarle más terreno a la informalidad, que ese es el problema. En este tiempo de pandemia la gente experimentó el tema del autoempleo en su casa y ya se quedó cómoda ahí y ya no ha regresado a las organizaciones, a los restaurantes, a todo eso, a rescatar, de alguna manera, el empleo formal que tenían”, afirmó.

Aseguró que el sector se encuentra un 20% abajo en León, lo que se traduce como 200 vacantes disponibles, por lo que constantemente ofertan las vacantes a través de las redes sociales oficiales de la cámara, además que su sitio web cuenta con una bolsa de trabajo.

“A nivel estado te puedo asegurar que en San Miguel de Allende sé que ya está trabajando al 100%, Guanajuato digamos que está al 100%, Irapuato estás un 70%, Salamanca seguimos abajo, te puedo decir con un déficit de un 30% o 40%, en Celaya pues alrededor del mismo porcentaje de Salamanca”, agregó Helen Anaya.

Violencia en negocios genera menos visitas

Después de lo sucedido en el municipio de Celaya, el sector empresarial, restaurantero y el sector de bares y cantinas se encuentran consternados, al mismo tiempo que aseguran que la percepción de la seguridad intimida a la ciudadanía a salir y visitar lugares.

“Yo creo que las autoridades no deben de bajar la guardia por qué estos sucesos los afectan como imagen turística, en nuestra reactivación económica como industria y también nos afectan en la percepción del turista que a lo mejor prefiero otro destino en lugar de venir a nuestro estado”, indicó la presidenta estatal de Canirac.

“Celaya y Salamanca son los más castigados y seguimos apoyándolos de manera más contundente, pero si el tema de seguridad es lo que a ellos particularmente les afecta mucho, no va a la baja pero no hemos podido levantar el vuelo”, añadió.

También, Helen Anaya Sanromán realizó a la federación la petición de incrementar el cuerpo policiaco en los municipios que más seguridad necesitan.

“Si no tenemos policías suficientes en nuestro municipio, si no tenemos el equipo necesario y si no hacemos las estrategias de inteligencia para vigilar con más cautela las zonas digamos de alto riesgo, pues vamos a seguir hablando siempre de lo mismo”, dijo.

“Tenemos al ejército, la guardia nacional, la policía municipal, estatal, pero yo creo que nos falta coordinación y estrategia definitivamente y más aún con la carencia de elementos y equipamiento, pues razón de más que debemos de estar más unidos en una visión en un plan estratégico común”, finalizó.