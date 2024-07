Inseguridad en el estado no afecta turismo en la capital guanajuatense

Guanajuato, Gto. La inseguridad que se registra en otros municipios de Guanajuato no afecta el turismo que llega a la capital del estado, sostuvo el presidente de la asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva.

Tras firmar un convenio de hermanamiento con la asociación de hoteles de Guanajuato capital, sostuvo que este tipo de enlaces ayudan para impulsar el turismo entre ciudades turísticas de gran flujo de visitantes.

“Pues no porque son aislados, pienso yo en cuanto se habla del estado no, yo creo que los puntos turísticos no los afecta. Entonces digo nosotros mismos decimos vamos a Guanajuato pues agarramos el carro y nos vamos”.

Sostuvo que hechos delictivos en otros puntos del estado no merman el turismo ni la promoción y que el visitante vea la seguridad que hay en la capital.

Sobre proyectos de impulso turístico entre ambas ciudades, Alberto Albarrán dijo que ya hay varios planes, incluso con el Festival Internacional Cervantino en puerta comentó que habrá una presentación especial para promocionar que los capitalinos del país acudan a la fiesta del espíritu.

Dijo que habrá una presentación en el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también se mostrarán los demás atractivos de la capital guanajuatense.

Destacó que la cercanía entre ambas ciudades beneficia el turismo para las dos capitales, promocionando incluso los viajes por carretera y el turismo nacional.

Además, dijo que hay operadores turísticos trabajando en la promoción de atractivos y paquetes para los viajeros que ayudarán en la alianza turística.

“Nosotros como Ciudad de México, con Guanajuato es la primera vez que generamos este hermanamiento con la Asociación de Hoteles de Guanajuato, pero nosotros también tenemos convenios en este término con San Luis Potosí, con el estado de Hidalgo, con Puebla y con el estado de Morelos.