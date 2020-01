Insabi, un tema que preocupa y ocupa

LEÓN, GTO.- Ante las controversias que ha generado la entrada en vigor del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), la diputada Alejandra Gutiérrez aseguró que es un tema que preocupa y ocupa desde la labor legislativa.

Claro que nos preocupa y nos debe de ocupar; necesitamos reglas claras, nosotros no hemos sido una oposición que le diga que no a todo, a diferencia de otros grupos y de otros partidos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local AMLO deja para después tema del Insabi y seguridad, Diego Sinhue

Gutiérrez Campos aseguró que el problema no se está viendo a profundidad por parte de la administración federal: “tenemos que buscar una solución a este problema, creo que se está viendo de manera, por el Gobierno Federal, muy por encimita; es como si tú detectas que la chapa de la ventana de tu casa está descompuesta y en lugar de llevar a alguien que te arregle la ventana, decides mejor tumbar la casa”, aseguró.





YA NO SABEN CÓMO SALIR

La diputada local aseguró que lo que en un principio parecía ser solo un cambio de nombre, hoy ha atraído consecuencias mayores que le pasan factura a buena parte de la ciudadanía de nuestro país.

“Si le querían cambiar el nombre por tema político que se lo cambien pero que no destruyan algo que estaba funcionando y que miles de familias se han visto beneficiadas”, dijo. “Lo que sí estamos viendo es que ya se les hizo un ‘atole’ a nivel federal y ya no saben ni cómo salir y están jugando con la vida de la gente y eso no se vale”, añadió.