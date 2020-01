Insabi, un error del Gobierno Federal

Luego de revisar a profundidad los recortes federales para la entidad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato tiene un “boquete” de mil 500 millones que pone en riesgo la operación del sistema de salud estatal; la alternativa inmediata sería dejar de atender a beneficiarios del IMSS e ISSSTE así como a pacientes de otros estados del país.

El mandatario guanajuatense reiteró que no ha firmado el convenio con el Gobierno Federal, y que no lo hará con la opacidad que existe en torno a las reglas de operación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Tenemos un problema ya cuantificado en mil 500 millones de pesos menos por todos los recortes que están haciendo en cuanto a enfermedades que ya no pagan, en cuanto a recursos que ya no llegan”, dijo. “Nunca, yo lo dije públicamente desde antes de que se aprobara, que yo jamás iba a firmar. Dije hasta de broma que me torciera la otra mano buena que me queda, que yo no iba a firmar esto”, añadió.

Diego Sinhue también aseguró que la preocupación es mucha puesto que la falta de estos mil 500 millones de pesos ponen en serios aprietos al que el propio Gobierno Federal ha reconocido como el segundo mejor sistema de salud de todo el país.

“Que respeten precisamente a los estados que estamos haciendo las cosas bien, que no descompongan lo que sirve, y Guanajuato es uno de los mejores sistemas, nos lo dice la Secretaría de Salud Federal, ellos nos acaban de entregar un reconocimiento como el segundo mejor sistema de salud, dicho por el secretario federal”, aseguró.

Analizan opciones para reasignar recursos

De cara a este escenario plagado de complejidades, el Gobierno del Estado de Guanajuato comenzará con un análisis profundo para poder determinar qué acciones tomar para recuperar el recurso y aminorar el impacto del recorte.

“Quien tenga IMSS o ISSSTE, se atiene en el IMSS o en el ISSSTE, ya no los vamos a atender nosotros, eso anteriormente sí lo hacíamos, pero eso nos lo pagaban, ahora ya no por parte de ese ‘boquete’. Es una de las acciones que podríamos tomar en caso de que esto no se aclare”, dijo.

“Antes atendíamos gente de otros estados, hoy lamentablemente ya no vamos a poder atender gente de otros estados porque ya no vamos a tener el recurso. Salvo urgencias o emergencias, donde claro que vamos a estar atendiendo a cualquier poblador o extranjero, pero citas programadas u operaciones programadas ya no vamos a poder a poder estar mientras no tengan claridad las reglas”, agregó.

De igual manera aseguró que no descarta la posibilidad de recortar fondos para otras secretarías aunque el tema sería resolver un problema ocasionando otro.

“Justo tuvimos la reunión con Finanzas y con Salud para ver qué es lo que podríamos hacer, estamos haciendo un análisis serio para ver qué podemos ajustar, qué podemos hacer inclusive de otras secretarías, porque lo que no podemos hacer es dejar caer nuestro sistema de salud que es de los mejores del país”, declaró.

Problemas al por mayor

El gobernador del estado de Guanajuato también fue enfático al precisar que toda la operación del nuevo Instituto está plagada de problemas serios, como si no hubiera existido tiempo suficiente para que las autoridades federales se prepararan para la entrada en operaciones el pasado primero de enero.

“Lo que estamos viendo es que para nosotros ha sido un error la creación del INSABI sin tener la preparación suficiente; hablas al Gobierno Federal y no tienen ellos las respuestas todavía”, concluyó.