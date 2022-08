Inicia vacunación en Plaza Venecia a menores de 12 a 14 años de edad [VIDEO-FOTOS]

León, Gto.- Comienza la vacunación de segunda dosis a menores de 12 a 14 años de edad, aplicarán en Plaza Venecia 8 mil 300 porciones del biológico Pzifer-BioNTech que es seguro en este rango de edad.

La vacunación dio inicio a las ocho de la mañana sin contratiempos, alrededor de 1 mil 500 personas ya estaban antes de las siete de la mañana formadas para ser de los primeros en recibir la vacuna contra COVID-19, poco a poco se fueron sumando más jóvenes.

El proceso de vacunación se está llevando de forma ágil y rápida en este punto, cabe mencionar que la aplicación del biológico estará disponible hasta agotar existencia.

“Nos levantamos a las cinco de la madrugada para desayunar y ser de los primeros en recibir la vacuna. Me siento feliz y protegida porque voy a entrar a la secundaría y voy a tener mi vacuna porque muchos de mis compañeros no alcanzaron en la pasada vacunación porque aún no cumplían 12 años”, mencionó Paola.

La Secretaría de Salud ha recomendado que antes de la aplicación del biológico, el menor debe desayunar, descansar y mantenerse hidratado tomando agua natural. Es recomendable llevar el comprobante de vacunación anterior, CURP y un nuevo registro para segunda dosis en www.mivacunacion.gob.mx.

Es de mencionar que después de la inyección se presentan efectos adversos como dolor e hinchazón en el brazo, también puede sentir escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, de articulaciones o mareo.

Cabe señalar que al cierre de esta edición todos los menores fueron monitoreados por personal médico después de la aplicación del biológico para atenderlos en caso de que tuvieran alguna molestia, sin embargo todo no hubo reportes de este índole.

Los jóvenes tuvieron disposición para la vacuna lo cual permitió que se llevara a cabo con rapidez, lo contrario con lo que ocurrió con menores de cinco a 11 años de edad, aunado a ello personal médico estaba organizado lo cual se pudo observar en las filas ya que no hubo personas molestas por contratiempo.