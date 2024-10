Inicia la Feria del Alfeñique en León

León, Gto.- Una deliciosa tradición arrancó este viernes y es “La Feria del Alfeñique”. La Dirección de Comercio, Consumo y Abasto entregó 109 permisos a comerciantes y artesanos para que puedan ofrecer sus productos.

Aunque es una tradición adornar con este dulce los altares del Día de Muerto, para algunos otros esperan esta fecha para comerlo por su singular sabor, sin embargo, no todas las personas tienen la fortuna de probarlos ya que están hechos de azúcar glas, la cual puede aumentar los niveles de glucosa en sangre, al igual que los alimentos ricos en carbohidratos como el pan, la pasta, la calabaza de invierno, por mencionar algunos.

Fatima Luevano, quien es artesana toda su vida y elabora cada dulce, dijo que solo existe la calaverita hecha de amaranto y miel, pero esta se consume bajo la responsabilidad de cada persona. No puede haber este dulce típico para personas diabéticas debido a que sus ingredientes no se pueden sustituir porque ya no serían alfeñiques.

“No se puede cambiar sus ingredientes, pues cada uno de ellos hace la consistencia para darle forma. Hay pasta de almendra pero absolutamente todo lleva azúcar glas. También vendemos calaveritas de amaranto con miel, pero cada persona sabe qué es lo que puede consumir”, dijo.

El dulce tradicional se realiza con pasta de casqueada, con la que se elaboran figuras como calaveras, catrinas, gallinas, conejitos, pollitos, comida, ataúdes y demás. El casqueado es una mezcla de azúcar glas, grenetina, y agua para dar la consistencia del alfeñique de dureza.

Fátima contó que primero se pone en una base la pasta, se deja secar de dos a tres días, luego se pega la pasta y posteriormente se lija y el toque final es pintarla y decorarla.

En cambio, la pasta de limón se prepara con azúcar glas, clara de huevo, limón y un toque de ácido cítrico. Con ella se elaboran principalmente frutas.

La historia del alfeñique

El alfeñique tuvo lugar en Europa pero en la época de la colonia llegó a México, cuando los españoles trajeron al país su arte culinario y sus ingredientes. El término alfeñique proviene del árabe hispánico “al-fañiq”, que significa delgadez. Este se preparaba a base de azúcar pura de caña y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo icónico de esta festividad mexicana.