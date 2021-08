Inicia este 16 de agosto aplicación de segunda dosis a población 30 a 39 años

León, Gto.- Luego de que se aprobó en sesión de Ayuntamiento el apoyo para el Festival Internacional del Globo (FIG) que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre, Juan Martín Álvarez Esquivel, titular general de la Dirección de Salud, comentó que se tendría que hacer una evaluación en fechas próximas a realizarse, porque se tiene que ver el comportamiento que tenga la pandemia.

Dijo que actualmente en León hay 896 casos activos, el comportamiento por semana confirma una tendencia a la alza, afecta a los grupos de 5 a 29 años de edad, que aún no están protegidos con la vacunación, ese sentido el grupo de mayor riesgo es de 15 a 29 años.

Pidió a la ciudadanía no bajar la guardia por la circulación de la variante Delta que es más contagiosa, todos los que se están contagiando con ella no presentan pérdida de olfato o gusto, tienen fiebre, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal de color transparente, por lo que hay similitud con un cuadro de tipo gripal. En un 5% se han presentado casos de personas vacunadas si se puede presentar pérdida de olfato y gusto.

Compartió que del 28 de julio al 28 de agosto los contagios en un 10% se concentran en el grupo de 5 a 14 años; el grupo de 15 a 29 años con 5% y el grupo menor de cuatro años con 5%. Estos casos no han requerido ningún tipo de hospitalización

Vacunas para grupo de 30 a 39 años

Confirmó que aplicará las segundas dosis de 30 a 39 años a partir del 16 de agosto de la vacuna será Sinovac y hasta que terminen estos grupos se dará fecha los restantes.

Se han reducido actividades de alto riesgo hacen chequeos y suspensiones de fiestas para bajar el riesgo de trasmisión, los ajustes deben hacerse

Pidió a los grupos más jóvenes protegerse con cubrebocas, evitar espacios cerrados con aglomeración de personas, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel, sobre todo para los más jóvenes.

No será un repunte tan agudo

Consideran que en el tercer repunte no será tan agudo como el vivido durante enero, pero esto no se puede asegurar, hasta que el tiempo no transcurra y seguir la evolución de la enfermedad.

En el tema de regreso a clases es algo que tiene que pasar por el Consejo Estatal de Salud y de la propia Secretaría de Educación Pública, tendrán que hacerse una evaluación integral de cuáles son las condiciones en el municipio y el estado para determinar de qué manera se realizará el regreso a clases, tendrá que ser de forma híbrida, en un esquema diferente al tradicional.

Por su parte Ana Karen López, jefa de área de Información y Estadística de Protección Civil informó que el municipio adquirió tanques de oxígeno con capacidad de 10 mil litros, los que serán destinados a personas que necesiten oxigenoterapia o pacientes en recuperación de Covid-19.

Las colonias que se han beneficiado son Coecillo, San Juan Bosco, León I y Vista Hermosa, en promedio a la semana se entregan 10 tanques diarios en la edad promedio de los 75 a 89 años, y en adultos de los 27 a 59 años.