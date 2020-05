Inicia donación de plasma

León, Gto.- Este miércoles en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en el inició la recepción de donadores de plasma convaleciente, de las personas que estuvieron contagiadas por el virus de Covid-19 para iniciar estudios y en su momento aplicarlo como tratamiento para enfermos.

En entrevista para este medio de comunicación, Francisco Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Transfusión, informó que este estudio es para el uso del plasma en el tratamiento de las formas graves de la infección.

Primer donante leonés

Para ello, la Secretaría de Salud, se está poniendo en contacto con alrededor de 80 personas, quienes podrían participar en esta donación. Importante es señalar que el mismo martes, a horas de haber arrancado la convocatoria, se presentó el primer donante leonés.

Para participar en este proceso, se debe tomar un lapso de tiempo de entre 15 y 28 días, a partir de que los pacientes de Covid-19 se hayan recuperado.

Requisitos

Los otros requisitos son tener entre 18 y 65 años, no padecer Hepatitis, sífilis, brucelosis o enfermedades transmisibles viva sanguínea y presentar la evidencia de haber padecido Coronavirus, así como los resultados negativos en donde se compruebe que ya no tiene el virus en su cuerpo y en el caso de las mujeres que no estén embarazadas.

El doctor Torres Salgado, especialista en enfermedades de la sangre, indicó que además, se revisa que el paciente no haya tenido una afectación pulmonar severa. pues preciso que no todos los pacientes son aptos para la donación, debido a que algunos quedan más débiles que otras.

El procedimiento

Un grupo de médicos, enfermeros y trabajadores sociales que están bajo las órdenes del doctor Francisco Gerardo Torres, son quienes atienden personalmente a los donantes.

Luego de que se les agenda una cita y se comprueba que son aptos para la donación, se les aplica un auto cuestionario y se abrirá un expediente, el cual llevará una hoja de consentimiento de la donación, sus datos clínicos, sociales y demográficos, así como los resultados del laboratorio.

La extracción en una hora

La extracción del plasma, según lo informado por el doctor, dura aproximadamente una hora y la sangre puede ser congelada hasta por dos años.

“Por el momento, se está trabajando en la estrategia para saber cómo es que se atenderá a los donantes de los demás municipio del Estado de Guanajuato”. Explicó.

“Luego la gente de las áreas de terapia intensiva de los hospitales, se pondrá en contacto hará las solicitudes y se realizarán las pruebas cruzadas para determinar compatibilidad con la sangre de los pacientes”. Detalló el doctor Torres.

Para concluir, el doctor dijo que este procedimiento es una alternativa, pues a pesar de que el Centro de Transfusión no está certificado por la Cofepris, podrá utilizar el plasma bajo consentimiento de los familiares de los donantes.

El contacto

El contacto para cualquier tipo de información y programar citas, es con la trabajadora social Margarita Cabrera del Centro Estadal de Medicina Transfusional a quien se le puede enviar un mensaje de WhatsApp al 4777878208 o al correo ts_maggy@hotmail.com.