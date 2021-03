Ingresan al IMSS Guanajuato a residencia 306 médicos

León, Gto.- Para realizar residencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato ingresaron 306 médicos en el ciclo académico 2021-2022.

Las sedes donde desarrollarán los cursos de especialización son las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) T1 y Hospital de Gineco Pediatría No. 48, ambas en León; los Hospitales Generales de Zona No. 2 de Irapuato, No. 4 de Celaya, No. 21 de León y Hospital General Regional No. 58, de la misma ciudad; así como las Unidades de Medicina Familiar No. 47 de León, No. 49 de Celaya, No. 53 y No. 56 de León, al igual que la No. 57 de Irapuato.

Algunas de las especialidades que ofrece el IMSS son Anestesiología, Cardiología, Cirugía Pediátrica, Geriatría, Ginecología Oncológica, Medicina del Enfermo en estado crítico y pediátrico, Medicina Interna, Neumología, Otorrinolaringología, Terapia Física y Urgencias médico quirúrgicas.

Recientemente egresaron de especialización, 224 personas. “Los cursos de especialización médica son de trascendencia en el Instituto, con los cuales se busca profundizar los conocimientos en disciplinas específicas y contribuir en la mejora de la calidad de la atención en salud”, dijo la coordinadora del área, del IMSS en el estado, Angélica Ramos Reyna.

De acuerdo con la especialidad, realizaron estudios durante tres y hasta ocho años. “Los cursos de especialización con sede en unidades médicas del IMSS en Guanajuato cuentan con el aval por la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de que sus egresados cuenten con un Título y una Cédula para poder ejercer”, concluyó la doctora.