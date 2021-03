Informe de Diego Sinhue, es muestra del trabajo en equipo: HLS

León, Gto.- Como una muestra de lo que es el trabajo en equipo, fue como el alcalde de León, Héctor López Santillana, se refirió al tercer informe del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Seguimos colaborando para construir la Grandeza de #GTO.



Felicito al gobernador @diegosinhue por su Tercer Informe de Actividades y su gran trabajo en beneficio de las familias; porque #AquíSí hay acciones en pro del desarrollo de todas y todos, no rollo. #InformeDiegoSinhue pic.twitter.com/ZiDwp3TY8Y — Héctor López S. (@hlsantillana) March 5, 2021

Dijo también que comparte la filosofía del gobernador y que incluso, se siente reflejado con las cuentas que el gobernador rindió ante los guanajuatenses.

"El gobernador tiene una filosofía que a mí en lo particular me satisface mucho de cómo ir construyendo políticas públicas de local, a lo estatal y lo federal, entonces es un informe que en lo personal me siento reflejado en el mismo", comentó el edil leonés.

Héctor López, agregó que lo que brinda confianza son las demostraciones de las capacidades tecnológicas con las que cuenta en el estado y las cuales comprometen a los gobiernos estatales y municipales a seguir trabajando juntos.

