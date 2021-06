Inflación que afecta a precio de canasta básica es culpa del gobierno federal: Cifuentes Negrete

León, Gto.- De acuerdo a lo dicho por el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, consideró que los constantes aumentos registrados en el país en diversos productos, tales como la naranja, las tortillas de maíz, el jitomate, la carne de puerco, entre otros, son el resultado de la incompetencia que ha mostrado la Secretaría de Economía y el propio Gobierno Federal, para no poder hacer frente para proteger a los ciudadanos, principalmente aquellos sectores vulnerables que carecen de los recursos para la adquisición de los mismos.

“Hoy por hoy esta inflación es precisamente el producto de tener un gobierno inoperante, un gobierno sin ninguna creatividad y sin ningún esquema de incentivación para estar atendiendo la dinámica de la economía y ante esta situación pues solamente se empieza a detener la marcha de la economía se empieza a venerar el tema los servicios de los productos”, comentó.

El presidente estatal del PAN comentó que a este ritmo si no se actúa desde la Federación, las personas estarán optando por comer una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes, debido a que son precios que afectan la alimentación de las personas.

Cifuentes Negrete comentó que el Gobierno Federal no se ha dedicado a apoyar a las empresas o a los comercios, por ende no se han podido recuperar empleos en la pandemia y también no se recupera la economía en el país y por ende también se observa el incremento de los precios.

“No se dedicó a rescatar comercios, empresas, que no se dedicó a la reactivación y que todo esto produce precisamente un efecto de desaceleración, un efecto de falta de atracción de incentivos en el tema económico y esto ya le puso un retroceso totalmente a la economía, vimos la decisión del mismo gobierno de aumentar las tasas de interés que esto quiere decir que quiere ver la manera de atraer recursos y tenerlas en los bancos para tenerlos ahí”, explicó.

En la primera quincena de junio se registró una inflación general anual de 6.02 por ciento, derivado de mayores precios en el jitomate, gas doméstico LP. Se trata de la inflación más alta desde la segunda quincena de abril, cuando el indicador llegó a 6.12 por ciento, así como su punto más alto para un mismo periodo desde 2002.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México (Banxico) quedó fuera del rango objetivo que va del 2 al 4 por ciento, con el cual ya suma siete quincenas consecutivas por encima del monto.

“Tenemos un gobierno que no se ha dedicado a incentivar la generación de empleo, por el contrario lo ha entorpecido, se ha dedicado a mandar malas señales a la atracción de inversiones y que este gobierno en estos dos años pasados se dedicó no solamente ha estar viviendo, a ser un gobierno ineficaz, oneroso, costoso que se dedicó a construir las reservas de un gobierno muy caro”, expresó.

Otros productos que también subieron de precio en los primeros quince días de junio fueron el transporte aéreo, la naranja; tortilla de maíz, restaurantes, electricidad, carne de puerco, así como servicios turísticos en paquete.

El dirigente del PAN estatal mencionó que desde el Congreso de la Unión, los diputados de su partido no han dejado de poner en discusión las políticas públicas y demás elementos que han provocado el alza de precios en productos del país.

Román Cifuentes dijo que se tiene que orientar un gasto público de parte de la Federación, para incentivar la creación de infraestructura para que los sectores productivos se puedan rehabilitar y así tener movilidad en la economía, generando productos y servicios más competitivos y baratos.