Industriales de la masa y la tortilla a punto de colapsar

El peor de los escenario no el cierre de tortillerías, las afectaciones van más allá, hay muchos industriales que deben adecuar a sus proveedores del maíz y de harina “ellos no perdonan el producto, llevamos cuatro aumentos de harina de maíz, los que estamos aguantando somos nosotros pero realmente hoy en día no creo que podamos aguantar más” anunció Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla en Guanajuato.

En entrevista para El Sol de León señaló que el precio del kilo de tortilla podría superar los 25 pesos, ante la escalada en el precio en insumos para este producto, anunció Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla en Guanajuato.

Explicó “en mi historia como industrial de la masa y tortilla, nunca se ha tenido conocimiento que insumos alcanzaran incrementos de un 100 hasta 150 %. Somos los últimos en querer subir el precio, sabemos que le pegamos a nuestra clientela”.

Debido a las condiciones propiciadas por la guerra entre Rusia y Ucrania no ha dejado de subir el costo de diversos insumos necesarios para la elaboración de este producto básico en la alimentación de las familias de Guanajuato.

De acuerdo a nuestro propio estudio realizado desde la federación, tenemos registrados costos en kilo de tortilla desde los 18 pesos y como máximo los 23 pesos, pero no de $25 cifra que se ve viable, pero aun así no permite al sector afrontar las alzas en gas LP, agua, luz, harina, cal y sobre todo el precio de maíz, señaló.

El costo de maíz cambia día con día, hace dos semanas su precio por kilogramo figuraba en los 6 pesos con 70 centavos, hoy día su valor es de 8.60 pesos hablamos de una variación de hasta un peso con 90 centavos.

Estamos en espera de la llegada del maíz que se sembró en el estado de Sinaloa, y habría que esperar su precio de venta, ante esto el gobierno federal ni el estatal pueden hacer algo al respecto, hablamos de precios que son establecidos a nivel internacional, situación que nos augura que continuará elevando el precio de la tortilla no solo en León o en el estado, es un evento que se dejará sentir a nivel nacional.

Hoy vemos, que el precio de la tortilla alcance los $25 o incluso lo supere, y permitirá a propietarios de este tipo de negocios salir adelante, concluyó el presidente de la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla en Guanajuato.