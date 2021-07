Industriales de la construcción piden estabilidad financiera al gobierno federal

León, Gto.- Empresarios de la industria de la construcción de vivienda principalmente los del segmento de interés social piden al Gobierno Federal, estabilidad financiera en diversos sectores económicos porque el actual panorama financiero por el que atraviesa el país causa incertidumbre, afirmó Serafín Vallejo Padilla, gerente general de Losas Prefabricadas del Bajío.

Comentó que los grandes inversionistas o grandes empresas han quebrado, debido a la incertidumbre del mercado, provocado por las malas decisiones que se han tomado a nivel federal en el ámbito financiero, por lo que la gente no quiere invertir su dinero, porque no tiene confianza en lo que pueda suceder en nuestro país.

También sin duda lo que afectó a la industria de la construcción, como a muchas de las actividades económicas del país, fue sin duda la paralización de casi todos los sectores, para evitar más contagios, fue la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Señaló que en los últimos meses se ha observado un pequeño repunte, pero precisamente el no tener una certeza de las medidas tomadas a nivel nacional, no permite que se invierta en el desarrollo de casas habitacionales de interés social y clase media, por el temor a no recuperar su inversión.

Los empresarios dedicados a la construcción seguirán invirtiendo si las reglas del juego son claras, seguras y están sobre la mesa, para que su inversión beneficie a las personas que buscan un hogar.

De acuerdo a datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señalan que durante febrero de este año el valor de la producción generado por las empresas constructoras creció 0.5 % en términos reales respecto al mes precedente (enero).

En su comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras mostró una caída de 16.5%.

Guanajuato está entre los diez estados que registraron crecimiento al mes de febrero de 2021, que fue del 31.4 % pero en relación al mismo mes del año anterior. Pero en relación al mismo mes pero del 2017 decreció 12.7%.