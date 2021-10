Industria del aluminio de las pocas afectadas por el cierre de fronteras

León, Gto.- La industria del aluminio en México, no ha sufrido severa afectaciones por el tema de pandemia, ni por el cierre de fronteras con los países asiáticos, informó Artemisa Alba Aguilar, directora ejecutiva del Instituto Mexicano del Aluminio Ac (Imedal), pues se apuesta al reciclaje del material y la versatilidad de uso en sectores como el tecnológico, automotriz, aeronáutica, alimenticio y farmacéutica nos mantiene en una constante dinámica de crecimiento.

El 100% de los productos con los que hoy se trabaja en las diferentes industrias son reciclados, mismos que no pierden propiedades luego de este proceso para su empleo.

Dijo que la industria del aluminio no sufrió mayores afectaciones debido a que diversas empresas fueron catalogadas como de primer necesidad, como lo fue la parte automotriz, la cual no paró durante la pandemia, así como la parte alimenticia donde vemos aluminio en pequeñas porciones como tapas de yogurt y otros alimentos, además que también encontramos este material en los medicamentos. A pesar que estos productos no se realizan todos en México, sí ayudaron para que esta producción se sostuviera durante la crisis por la pandemia.

Aún falta mucho para que la época de oro del aluminio llegue, ni con el inicio del automóvil eléctrico, realmente es aluminio que salió de una mina hace más de 50 años, son materiales de exportación principalmente de Europa y Sudamérica, aquí se recicla y todo lo que se hace regresa constantemente a la industria”, mencionó.

Cabe destacar que, el aluminio abarca diferentes sectores como la aeronáutica, automotriz, satelital, alimenticio y farmacéutico, por mencionar algunos, mismo que hizo que esta industria no decayera en comparación con el acero.

“La diversificación ha sido mucho más y esas diversificaciones las vemos en los electrodomésticos, quien no tiene una sartén de aluminio en su casa, también ya que vamos con los autos no solo de combustión si no con vehículos diferentes, que necesitan ser más ligeros para que se puedan mover con facilidad, lo vemos en barcos, en bicicletas, en la parte aeronáutica donde incursionamos también en la parte interna, en la parte de comunicación, en lo satelital también son de aluminio algunos de ellos, cada vez más en muchas de las industrias que no las veíamos antes”, aseguró la directora ejecutiva.