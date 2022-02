Incumple Feria con apoyo a Explora por más de 8 millones

León, Gto.- El año pasado la Feria dejó de apoyar a Explora, a pesar de que está establecido en un decreto de ley, por 8 millones 316 mil pesos al año, por lo que se vieron obligados a reestructurar de manera muy severa la nómina, cuya plantilla laboral bajó de 208 a 150 plazas, confirmó el ex alcalde y presidente del Patronato de Explora, Jorge Carlos Obregón Serrano.

Precisó que operativamente cuenta con dos subsidios, el de la Feria y el municipal, el primero con 693 mil pesos mensuales y por parte del gobierno municipal son cerca de 1 millón 200 mil pesos mensuales.

Obregón Serrano se ha acercado de manera personal con el presidente del Patronato de la Feria y Parque Ecológico, Juan Carlos Muñoz Márquez, se ha acercado personalmente para exponer la situación.

“Claro que lo hemos hecho ver porque es un recurso que contábamos con él y Explora lo necesita más en estos momentos(...)”, explicó.

Con estos apoyos Explora sostiene su operación que es bastante costosa, por ejemplo en cuestiones de sueldos, luz, mantenimiento, limpieza, aire acondicionado, riego, seguridad y salubridad. Tan sólo en luz gasta cerca de 100 mil pesos al mes, por esa razón propusieron paneles solares.

A pesar de que tienen un diseño de organización en la búsqueda de eficiencia y competitividad, sobre todo en la pandemia cuando hicieron una fuerte reestructura.

“Desde hace 27 años yo tuve la oportunidad de promover la creación de Explora, pensamos cuál sería esa entidad que respaldara a Explora y siempre pensamos en la Feira porque Explora nace de la Feria, que fuera el tutor para poder generar precios más accesibles al público en general”, compartió.

Buscan que se retome subsidio

Comentó que desde entonces la Feria ha subsidiado el respaldo a Explora, aunque el año pasado no se otorgó el subsidio están en pláticas para que esto se retome.

Declaró que se las ingeniaron en buscar fórmulas, por ejemplo solicitaron la devolución del IVA, que les permitió enfrentar el regreso de dinero y enfrentar la pandemia, ganaron algunas convocatorias que ganaron.

Comentó que a los guías no se les renovaron los contratos, no se eliminaron las plazas, pero 80 fueron las plazas que no se contrataron y estaban por tiempo determinado, hasta que tuvieron la nómina mínima y así pudieron resistir.

“Sobre todo cuando estábamos en una obra muy fuerte, muy profunda, necesitábamos también el apoyo administrativo para llevar esos controles, así subsistimos”, explicó.

Informó que ahora que Explorar reabrirá, se están replanteando las plazas lo más completamente posibles para dar el servicio adecuado a los visitantes, por lo que en el Consejo aprobó 152 plazas.