Incrementos a hidrocarburos termina con esperanzas de microempresarios

Los dueños de negocios apenas sobreviven a la situación de la pandemia, pero el aumento en los costos de los insumos, han provocado que piensen en estrategias para no cerrar sus fuentes de empleo y conservar a los empleados que todavía tienen. El gas LP es indispensable para seguir adelante y los aumentos son continuos.

Olga Teresa Hernández Rico encargada del negocio “Comida mexicana” comentó que todo está subiendo entre $5 y $10 pesos.

Estos aumentos son en general por ejemplo el gas LP, pagaba $800 pesos, pero ahora gasta mil 300 pesos de la semana y sólo le dura una semana.

“La luz me subió, pagaba mil 800 pesos al mes y ahorita paga 4 mil 500 pesos; también me subió la renta a 13 mil pesos, pero ahorita sólo puedo dar 10 mil pesos al mes”, explicó.

Evitan subir precios de productos

Su estrategia es no subir los sueldos, desde hace dos años, y mantener los gastos controlados en la medida de los posible, “prefiero sólo sacar mis gastos al día, pagar sueldos y la renta”, explicó la encargada del lugar.

Dijo por otra parte explicó que también el costal de naranja subió de $160 a $310 pesos, lo que representa un aumento considerable en los gastos.

La pechuga de pollo aumentó $35 pesos, aunque estaba en $65 pesos y escasea durante algún tiempo, comentó.

“Espero que este segundo semestre pueda mejorar porque muchos locales han cerrado, por esa razón tengo la promoción de los dos por 30 pesos, porque aunque yo quiera, la gente no tiene dinero para comprar, prefiero que vengan los que siempre vienen”, lamentó.

Por su parte Ma. Magdalena Vázquez Fonseca, propietaria de “Almuerzos y comida Male”, dijo que ella paga 3 mil pesos de gas LP a la semana lo que al mes representa 12 mil pesos.

En su caso el queso se lo subieron de $80 pesos a $90 pesos el kilo, pero no quiere bajar la calidad del producto que ofrece a sus clientes.

Comentó que la caja de huevo que hace dos años le costaba $400 pesos ahora le cuesta $700 pesos, lo que ha representado un aumento considerable.

Invierten ahorros en negocios

“No he tenido ganancias, tenía un pequeño ahorro del que he estado haciendo uso para poder sostener el negocio. Tenía nueve empleadas y me quedaron seis”, aseguró.

Puntualizó que las ventas se han incrementado poco a poco, pero ya no espera ganancias de 100% sino que con 20% pague renta y sueldos

Todos sus proveedores atraviesan situaciones similares, pero ha mejorado hace 15 días “cuando empezó la pandemia preparaba un cuarto de arroz y me sobraba, ahora trato de que la comida que preparamos no se quede”.

Destacó que la Feria de Verano León 2021 ha ayudado a reactivar la economía, pues la gente le pide cosas diferentes, lo que hace siempre con su menú.

Finalmente dijo que las ventas no son las mismas y está segura que no volverán a ser lo mismo, por lo que piensa que si surge nuevamente la contingencia con la nueva cepa de Covid 19, planea cerrar la mitad del negocio o sólo ofrecer el servicio de alimentos a domicilio.