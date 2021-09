Incrementó del 380 % en costo de navieras, afecta a industrias en Guanajuato

León, Gto.- Derivado del incremento de hasta 380 % en el valor del servicio de transporte naviero, industrias como la automotriz, autopartes, cuero - calzado y productos químicos en Guanajuato enfrentan un adverso escenario para abastecer la planta productiva de la entidad y del país, consideró Jesús Jara, experto en Comercio y Logística Internacional durante su ponencia de la Situación Actual que abordó ante industriales de APIMEX las Perspectivas del Transporte de Carga Internacional y Nacional.

Los costos de los fletes marítimos aumentaron primero por la demanda que se dio de manera elevada después de haberse registrado la contingencia por Covid-19 en 2020, ya que a principios del año pasado varias empresas pararon sus producciones, pero en la segunda mitad del año se comenzó a reactivar la operación y por ende se comenzaron a requerir los servicios de transporte.

“Las navieras no tuvieron las manera de responder a esa demanda, no había embarcaciones, no había suficientes embarcaciones y eso ocasionó más demanda que oferta y empieza entonces la disyuntiva entre las empresas, si me están cobrando tanto por un viaje, pues dejo de importar o sigo trayendo pero no es fácil trasladar los costos al consumidor final”, mencionó.

También se vio el incremento derivado de la falta de alternativas, ya que no se tenían en operación todos los barcos, el personal y las cargas tenían uso excesivo de envíos divididos o consolidados, lo que comenzó a afectar los precios de otros sectores transportistas.

“No hay barcos disponibles, me traigo mi mercancía por avión, la demanda de los fletes por avión automáticamente suben los costos de servicio, no hay choferes, no hay camiones disponibles para traer los contenedores del puerto, qué pasa suben los costos también de los traslados”, explicó Jesús Jara.

Dentro del transporte marítimo se ha identificado corrupción en 10 empresas que operan el 80 por ciento del tráfico mundial, ya que aceptan el incremento del pago por empresas trasnacionales, por ejemplo Amazon o Mercado Libre, que dejan de lado los contenedores que ya estaban pactados previamente.

“Yo tenía un contenedor para la salir de China el 6 de septiembre y ese mismo día me mandaron la notificación de la naviera, fulanito de tal sales el día 11, no más porque sí, no hay razones de avería, tienen equipo parado que no utilizan y que no lo quieren utilizar”, mencionó el experto en Comercio y Logística Internacional.

El control de los transportistas multinacionales sobre todo el sistema genera una guerra de subasta, donde pierden quienes embarcan objetos de mayor tamaño o de bajo costo.

Jesús Jara explicó que regularmente en verano era cuando bajaban los costos de los fletes, antes de que incrementen en otoño e invierno, por lo que ahora se creó un ciclo vicioso en la demanda de contenedores, donde esta crece conforme va habiendo más disponibles, además existe una presión inflacionaria en todos los niveles, desde materias primas a bienes manufacturados de alto valor, dejando sin resolver las principales causas de crisis.

Por ahora lo que se puede hacer es planear con mucha anticipación los volúmenes de consumo y embarcar mayores volúmenes a los habituales, tratar de buscar proveedores sustitutos localmente o en países de donde se puede importar sin recurrir a barcos, además de reducir el número de manos en su cadena de suministro, evitando los intermediarios y comprar directo en la fábrica, así como crear grupos de compra y negociar los fletes marítimos.