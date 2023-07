Incrementan 9% exportaciones al extranjero

En Guanajuato, de enero a marzo 2023 se exportó alrededor de 8 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de nueve por ciento en comparación al mismo periodo del 2022, actualmente el estado ocupa el primer lugar como un estado exportados no fronterizo y la quinta posición en las exportaciones a nivel nacional, así lo informó el Luis Rojas, director general de Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato.

El director de Cofoce explicó que los sectores de exportación, los que tuvieron mayor crecimiento en el periodo ya mencionado con respecto al mismo periodo del año anterior, fueron la fabricación de prendas de vestir con un 19 por ciento, productos textiles con 19 por ciento, insumos y acabados textiles con 18 por ciento, industria alimentaria con 17 por ciento, fabricación de maquinaria y equipo con 14 por ciento, fabricación de equipo de transporte con 9 por ciento y productos metálicos con 6 por ciento.

“México debe buscar su área de competitividad, queda claro que por costos ya no puede ser, ya no podemos seguir hipotecando a nuestra gente y nuestras empresas con precios baratos. Si nosotros fuéramos a competir con máquinas contra China sería imposible alcanzarlo, las empresas con las que hemos trabajado por ejemplo metal-mecánico decidieron hacer máquinas complejas que son capaces de hacer lo que no se quería y esas máquinas no tienen punto de comparación”, comentó.

Más Guanajuato a Texas

Por otro lado, Rubén Sepúlveda, director del Sector Construcción en de Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, durante la rueda de prensa indicó los logros obtenidos con la firma de convenio del MOU Memorandum of Understanding entre Cofoce y la HCA Hispanic Contractors Association, la cual busca establecer relaciones comerciales a largo plazo con contratistas y distribuidores americanos e hispanos del sector de la construcción en Estados Unidos.

Con lo anterior se prevé que se generen negocios por 10 millones de dólares a corto plazo y a mediano plazo a 25 millones de dólares e indicó que por el momento hay 10 empresas guanajuatenses en Texas y se espera que está cifra incremente a 30 en los próximos años.

“Texas es el corazón de Estados Unidos y Guanajuato es el corazón de México por eso era necesaria esta firma de convenio que en el corto plazo estamos hablando de ventas de 10 millones de dólares y a mediano plazo a 25 millones de dólares y luego a 50 millones de dólares en términos de un año”, dijo.

“Es difícil dar cifras correctas porque estamos viendo que el modelo puede ser exponencial, ahorita actualmente hay empresas que están marcando que quieren sumarse a la iniciativa, en algún momento pueden detonar muy favorablemente para el sector, sobre todo el tema de construcción”, finalizó.