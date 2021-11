Incrementa venta de vehículos, pero no llega a niveles esperados

De enero a octubre del 2021 con 32 mil 231 vehículos se incrementó la venta de unidades en 7.5% en comparación con enero-octubre de 2020 con 29 mil 794, lo que representa 2 mil 437 unidades de diferencia. A pesar de esto no se alcanzan las cifras de los años anteriores, debido a tres aspectos principales: Falta de inventarios, alza de precios y percepción de inseguridad, informó Arturo González Palomino, presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores Automotores (AMDA) del estado de Guanajuato.

Comentó que de octubre de 2021 hubo 3 mil 450 unidades comercializadas, pero en 2021 bajó a 3 mil 6 lo que representó una caída del 12.8% en comparación con octubre de 2020, con 444 unidades de diferencia.

Respecto a la percepción de inseguridad han tenido baja en ventas de vehículos gama media y alta en municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Invierte municipio 1.2 mdp en intervención de cuatro puentes

Dijo que de enero a octubre de 2021 se han comercializado en Guanajuato 32 mil 231 unidades mientras que si se compara con 2016 se comercializaron 53 mil 240 vehículos.

De acuerdo a la información proporcionada por AMDA de enero a octubre de este año se comercializaron 32 mil 231 vehículos.

Los municipios con mayor cantidad de vehículos comercializados son León con 13 mil 178, Celaya con 4 mil 576, No Conurbado con 4 mil 89, Irapuato con 3 mil 908 y Guanajuato 1 mil 960.

Comentó que de enero a octubre de este año, los vehículos más vendidos fueron subcompactos 30%, usos múltiples 27%, compactos 20%, camiones 18%, lujo 4% y deportivo 1%.

En el estado es muy importante camiones y tractos, es un mercado dinámico debido a que hay muchas empresas transportistas como Kenworth y Castores, que deben cambiar las unidades cada ocho años. Es el séptimo lugar a nivel nacional, después de Veracruz en el acumulado de enero a octubre del 2021.

“La venta de automóviles es un termómetro real, inmediato (...) se prevé un freno aún mayor en la economía cuando se empieza a ver que se restringe la venta de los vehículos”, mencionó.

González Palomino comentó que no tienen inventario suficiente, casi todos los vehículos se tratan de vender vía financiamiento, no pueden bajar los precios no lo hacen porque no tienen inventarios.

Están preocupados por el tipo de cambio, porque presiona a los precios nacionales, y se vería reflejado en los próximos dos meses y la inflación se podría acercar a un 20% año contra año, en el precio de los vehículos. Los costos han aumentado de forma más impactante debido a que las regulaciones se han vuelto más estrictas en temas de seguridad.

Finalmente dijo que en vehículos híbridos y eléctricos, cuyas ventas se han incrementado en 185 unidades en 2016, en 2017 con 228 unidades, en 2018 475 unidades, en 2019 se vendieron 760 unidades, el año pasado 693 y este año con 1 mil 135.