Incrementa ocupación hospitalaria por Covid-19 en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En Guanajuato hay casi mil 600 pacientes hospitalizados, de los cuales mil 262 son por infección respiratoria aguda y de ellos el 86.9% está en una cama con oxígeno, mientras que hay 321 personas más que están intubadas a causa de la Covid-19.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que en el estado hay mil 583 personas en un hospital, por lo que la ocupación de los nosocomios es de 65%. Entre esas casi mil 600 hospitalizadas hay personas que son atendidas por lesiones, por cirugías, embarazos, pero la mayoría hasta el momento son por alguna afectación por infección respiratoria aguda, la mayoría asociada a la Covid-19.

“Ya tenemos el 65% de todas nuestras camas ocupadas, nuestras camas de hospital que también están atendiendo otras necesidades como embarazos, cirugías de urgencia y pacientes que tenemos hospitalizados hasta hoy son ya mil 583 pacientes, casi mil 600 pacientes hospitalizados, creo que ya estamos a una capacidad prácticamente máxima, porque para las camas sin ventilador esto representa un 86.9% de ocupación, cualquier sistema de salud cuando tiene más del 80% de ocupación se prenden las alertas, sobre todo si la tendencia es de seguir incrementando”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato durante su participación en la televisora estatal TV4, donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez señaló que esta situación se está tornando preocupante, debido a que cada vez son más las personas intubadas por las afectaciones provocadas por la Covid-19.

“Personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda grave que no necesitan ventilador, pero que sí necesitan oxígeno y muchos cuidados son mil 262 y personas intubadas son 321 personas, esto representa ya el 39.8%, casi un 40% de ocupación y sí es complicado tener este último porcentaje”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Y es que la experiencia médica indica que 80% de las personas que son intubadas a causa de la Covid-19 no logran sobrevivir, pues el daño que el coronavirus hace en sus pulmones es muy fuerte, por lo cual preocupa que haya tantas personas hospitalizadas por esta situación al mismo tiempo.

“Cada vez hay más personas que necesitan oxígeno y por eso seguimos insistiendo en no bajar la guardia, no relajar las medidas, en un confinamiento voluntario y que si no tienen que salir, no lo hagan, a menos que alguien tenga que ir a trabajar, a menos de que sean con todas las medidas necesarias, que no lleve el virus a casa, que siempre usen el cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia”.