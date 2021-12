Incorpora Cinvestav protocolos para atender casos de acoso

Gabriela Olmedo Álvarez, directora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) de Irapuato, reconoció que este lugar no contaba con protocolos de atención para casos de acoso de ningún tipo.

Esto, luego de que estudiantes y docentes del plantel Irapuato del Cinvestav denunciaran casos de presunto acoso sexual por parte de un investigador de esta unidad, lo cual dejó al descubierto la carencia de los protocolos de atención, pues nunca, en los 40 años que este centro tiene en el municipio, había sucedido una situación de este tipo o bien, nunca habían sido denunciados los casos que pudieran haber ocurrido en este lugar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cultivos a cielo abierto en riesgo por heladas

“Las investigadoras, todas, durante la pandemia, tomamos cursos de acompañamiento a casos de acoso y hemos tratado de trazar mapas de ruta para poder tener protocolos para manejar esos casos; de veras se los digo: no teníamos nada de protocolos, si alguna persona tenía algún problema, no podíamos atenderlo, porque no sabíamos cómo, ni teníamos autoridades que nos indicaran el camino”, explicó la directora del Cinvestav Irapuato.

El pasado cinco de octubre, a través de un reportaje publicado en la revista especializada Science fueron publicados los testimonios de alumnas y docentes que aseguraban haber sido víctimas de acoso del investigador Jean Philippe Vienne Calzada.

Previamente, fue colocado un tendedero de denuncia sobre estos mismos casos de acoso. El tema fue muy sonado en el ámbito científico, lo cual obligó al Cinvestav a repensar qué es lo que se estaba haciendo para atender este tipo de situaciones.

Tema complejo

Gabriela Olmedo dijo que hasta ese momento no se tenía ningún protocolo. Incluso, señaló que aunque tuvieran elementos, como directivos no podían hacer nada, pues al ser una institución federal y los científicos considerados funcionarios públicos, el tema lo tendría que ver la Secretaría de la Función Pública.

“A diferencia de otras universidades o de un centro laboral, en donde tienes a un patrón o un directivo que puede tomar una decisión, nosotros somos parte de la Secretaría de Educación Pública y parte de la Función Pública y la Función Pública es la única que puede sancionar, entonces hace de esto una serie de pasos que nos hacen más lentos y que nos deja un poco de ‘pasa el tiempo y pasa el tiempo y no pasa nada’, y no pasa nada porque no nos permite Función Pública actuar sin una determinación, pues ellos le van a determinar al director qué hacer y el director no puede irse por su cuenta, entonces sí, eso nos hace como lentos totalmente y estamos por eso ser más preventivos”.

Por ello es que decidieron capacitarse por su cuenta, para atender de manera preventiva la situación, pues si bien hay consecuencias, lo ideal es que se eviten estos casos, pues se vio que el proceso es muy largo y tedioso, lo ideal es no pasar por esta situación.

“Lo que nos conviene aquí es que nada de esto vuelva a suceder, que todos estén enterados que tiene consecuencias y no puedes acosar, que estamos atrayendo a más mujeres a la ciencia y tenemos que protegerlas, apoyarlas y que sepan que estamos con ellas y que les creemos”.

Sobre el caso del investigador acusado, el proceso sigue su cauce y sigue trabajando, en tanto la Secretaría de la Función Pública determine lo conducente.

Gabriela Olmedo señaló que una vez que tengan los resolutivos, harán de conocimiento la sanción que hubo, en caso de tenerla, y en qué consistió, pero por lo pronto todos en Cinvestav han sido capacitados sobre temas de género, pues era un asunto que se tenía como desconocido.