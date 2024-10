Incertidumbre y miedo, lo que se vive en Salamanca a 12 horas de masacre en anexo

Lo que parecía una noche como cualquier noche para los internos del “Centro de Rehabilitación Crad”, en segundos se convirtió en una de las escenas del crimen más impactantes que han azotado a Salamanca, dejando al menos cuatro personas sin vida y varias personas heridas por impactos de bala.

Tras los hechos, los problemas apenas comenzaban, pues de inmediato, los cuerpos de emergencia de la ciudad arribaron al lugar, así como familiares y amigos de los internos, quienes desesperados preguntaban, ¿qué había pasado?

La noche se comenzó a agudizar y los elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato continuaban con las labores de levantamiento de indicios, así como los elementos de emergencia quienes se multiplicaban para tratar de dar atención inmediata a los heridos.

El tiempo transcurrió, y tras poco más de 12 horas de que se registró la masacre en el anexo de la intersección de las calles La Calera y Reforma, en la colonia El Rosario, el escenario del delito fue liberado para que los propietarios tomaran la posesión del predio.

Al interior del inmueble aún permanecían huellas de sangre, así como vestigios de lo que fue La tribuna del anexo, en cuya sección de patio, dormitorios, sanitarios y cocina, se pudieron observar las marcas con las que se identificaron los indicios balísticos que se encontraron en la escena.

Cerca de la entrada, se encontró un escritorio en el que había algunos documentos, entre ellos un certificado de reconocimiento por parte del “Instituto de Formación Académica de Paramédicos y Enfermeros”, expedido por la participación en el curso de conformación de brigadas de emergencia en Silao, Guanajuato en enero de 2024; en el que se pudo conocer el nombre de este anexo conocido como “Crad”, mismo que se encuentra entre los 26 que se han detectado que operan de manera irregular en Salamanca.

Buscan a familiares

Familiares de personas que se encontraban anexadas, desde la noche del martes y la mañana de este miércoles, han acudido al lugar en busca de algún indicio de sus consanguíneos, ya que a través de los números telefónicos de las personas encargadas no han tenido respuesta alguna, ni de las autoridades en torno a las identidades de las personas lesionadas, fallecidas, así como las demás internadas.

“No me contesta nadie, para que me ayuden a buscar a mi hijo, ya me desesperé, salí a buscarlo desde la noche y no lo encuentro, vine para acá en la madrugada pero no me dicen nada de él, ya tenía tiempo aquí, como nueve meses, yo lo ingresé a él porque se drogaba, en este tiempo estuvo todo bien, pero de ahorita ya no sé nada de él, fui al hospital, no es ninguno de los que está lesionado, tiene 16 años, yo si quisiera que si me llega a escuchar se comunique conmigo, yo lo vi ayer en la tarde, todo estaba bien, todo estaba tranquilo”, compartió la madre de Carlos “N”, menor anexado.

El antecedente

Este es el segundo hecho de alto impacto que se registra en anexos de la ciudad; la noche del 26 de enero de 2021, un hombre de 31 años de edad fue asesinado al interior de un centro de rehabilitación denominado “Grupo Liberal por la Gracia de Dios”, ubicado en la colonia Benito Juárez en la calle Coronel Diego Álvarez.

En Irapuato, la tarde del primero de julio de 2024, hombres armados irrumpieron en el centro de rehabilitación “Buscando el Camino a mi Recuperación”, donde fueron masacradas 27 personas, en esta ocasión se detuvo a Jesús Emmanuel “N” alias “El Jordan”, que recibió una sentencia de 797 años y seis meses de prisión.