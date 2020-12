Incertidumbre entre comerciantes

León, Gto.- Los comerciantes del Mercado Aladama vislumbran bajas ventas por la recomendación de no hacer posadas este año, algunos de ellos creen que a pesar de las disposiciones la gente, por lo menos, si hará reuniones.

Los precios de las frutas tradicionales de las posadas, aseguran comerciantes, se mantendrán igual, sin embargo esperan pocas ventas.

“Si se suspenden las posadas obviamente las ventas se vienen abajo, y no poquito, todo…” platicó Carmen Rodríguez, quien agregó que la venta de producto para las posadas en mercados de abasto, tomando como referencia años anteriores, comienza antes del mes de diciembre, en el 2020 para nada se ha visto reflejado el movimiento mercantil.

“Ahora no hay ventas, para nada; nosotros trabajamos el cacahuate, vendemos a abastos y muchas otras partes y estamos totalmente estancados, sin movimiento, sin rotación de producto, porque la gente no lo compra”, agregó Carmen Rodriguez de Cacahuates Rodríguez.

El costo de insumos para realizar las posadas se mantendría igual, con o sin festividad, el cuarto de cacahuate se encuentra en 20 pesos, mandarina y naranja, el kilo no rebasa los 10 pesos, lo único que sí podría subir es la guayaba, aunque indicaron comerciantes, sería acercándose el 24 de diciembre.

“Va a estar muy solo, por lo mismo de que no va a haber posadas, no habrán varias actividades por la contingencia, a lo mejor no tanto las posadas pero si van a hacer reuniones y cosas así”, comentó Mariana de la frutería Álvarez, dentro del Mercado Aldama.

En caso de que hubiera ventas, dijo Mariana, acudiría la gente dos o tres días antes de las posadas, ella opinó que en esta ocasión tal vez la gente si haga caso a la recomendación de no hacer posadas.

“Están un poco flojas a diferencia del año pasado, a mediados de noviembre ya se empieza a ver movimiento y ahorita es fecha no, yo creo se ha disminuido un 50 %, tenemos de todo todavía, en estas fechas ya casi no había mercancía”, mencionó Adriana de la Refresquería López, donde venden elementos para realizar el tradicional nacimiento.

“La verdad no se sabe, con eso de que vamos a entrar a semáforo rojo, y que estamos en semáforo naranja, no se sabe”, agregó Adriana, quien agregó que a pesar de que la gente si hará reuniones, de eso está segura.