Incalculable el daño por tala de árboles en León: FURA

León, Gto.- Desconoce la dirección de Gestión Ambiental de León, la existencia de otros casos relacionados con la tala clandestina de árboles, como el reportado por esta casa editorial en la zona de Barretos.





De acuerdo a informes obtenidos por la dependencia municipal, fue notificado que fueron 46 los ejemplares de árbol de mezquite los que fueron talados de forma clandestina por particulares en la zona denominada El Monte de la comunidad de Barretos municipio de León.

Además se aseguró que se generó un folio no. 287-PV al responsable por la afectación del arbolado, sin detallar generales de la o las personas propietarias, esto parte de la denuncia pública que realizó ante este medio el delegado municipal Rubén Juárez Rojas, el caso fue turnado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (POFEPA).

A decir de Ricardo Ibelles Navarro, presidente de la Fundación de Rescate Arbóreo A.C (FURA) León, dijo que este es solo un reflejo de la desatención que ha mostrado la actual administración municipal, cuando lo que debería de interesar es tener una ciudad sustentable y verde, “ya sea de primera, de segunda o tercera”.

Señala, de acuerdo a la página oficial de la dirección de Medio Ambiente otorgó 4 mil 268 permisos de 4 ellos para tala sumaron 3,385, de retiros 883, por transplante 2,769 y reportó 67 improcedencias del mes de octubre del 2018 a abril del 2020.

En ese mismo plazo promovió la plantación de 14 mil 293 árboles, de los cuales 8,301 fueron plantados en la zona urbana y 5,992 en la rural.

Resulta incomprensible que la misma autoridad no cumpla con lo que la ley señala en este sentido sobre el número de árboles plantadas por cada uno de los que son retirados, o el simple hecho que algunos más permanezcan en el vivero municipal generando gastos al erario público cuando los solicitantes a quienes se les brinda un permiso sean los responsables de su manutención y colocación.

Y que no se promueva la creación y conservación de espacios arbóreos, y general una dinámica relacionada al crecimiento verde, pues no existe una sola zona de León que no haya sido devastada en aras del progreso industrial y crecimiento habitacional que cada vez afecta las faldas de los cerros que son talados.

En dónde queda el compromiso con las nuevas generaciones de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal y de las anteriores administraciones municipal que se enorgullecen al citar ; “Somos la dependencia responsable de impulsar el desarrollo sustentable del Municipio y la protección del capital natural en conjunto con la ciudadanía, con trabajo articulado e intersectorial, contando con una gestión ambiental eficiente y efectiva que contribuye al mejoramiento ambiental del Municipio y calidad de vida de sus habitantes”, concluyó.