Impulsan decálogo para prevenir y erradicar violencia de género

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de León encabezó la firma del decálogo de Actuación del Funcionariado Público que busca prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual dentro de la Administración Pública Municipal, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En León no podemos festejar este día, sino conmemorar y trabajar en conjunto para construir una mejor sociedad y abrir el camino para más mujeres, al considerar que en esta ciudad son más de 322 mil casos de madres solteras que día a día enfrentan diversas desigualdades, indicó.

Reconoció que “el buen juez por su casa empieza y si yo he estado luchando durante toda mi vida para que a las mujeres nos tomen en cuenta y que no haya desigualdad, que consideren que hombres y mujeres debemos de tener las mismas posibilidades y que se nos tiene que ver con capacidades y que se nos den oportunidades, no podemos hacer la excepción en el municipio”.

“Yo me comprometo junto con ustedes, a que habrá tolerancia cero para aquel que no haga y no cumpla estos 10 compromisos”, mencionó Gutiérrez Campos.

Decálogo:

1- La presidencia municipal garantiza un espacio de desarrollo profesional, respetando la dignidad e igualdad entre mujeres y hombres.

2 - Abonar la eliminación de cualquier tipo de expresiones, conductas contrarias a la libertad, dignidad y la integridad física de las trabajadoras y trabajadores de esta administración.

3 - Desarrollar acciones para evitar todo comportamiento intimidatorio especialmente hacia las mujeres.

4 - Promover la tolerancia cero a actitudes lascivas, ya sea a través de actos o palabras con independencia del medio que se utilice.

5 - Socializar y aplicar el protocolo de prevención y atención en casos de detección de acoso y hostigamiento.

6 - Compromiso y respuesta ante actitudes de acoso y hostigamiento, sin represalias.

7 - Trato digno sin estigmatización ni revictimización hacia la persona acosada y hostigada (o persona denunciante).

8 - Asegurar en todo momento la credibilidad, confidencialidad, protección de datos, en el dicho de la persona denunciante.

9 - Garantizar su actuar con calidad, celeridad y debido proceso.

10 - Generar un entorno laboral seguro.

El decálogo fue firmado por integrantes del ayuntamiento, directores de diferentes dependencias, fungieron como testigos de honor y firmaron el senador Erandi Bermúdez Méndez, los diputados locales Miguel Ángel Salim y Martha Hernández Camarena.

Finalmente la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (Inmujer) Mónica Maciel Méndez Morales, mencionó que en el 8M es un buen momento para reflexionar sobre esta lucha histórica por los derechos de las mujeres.