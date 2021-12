Impulsa IMSS tratamiento de vanguardia contra cáncer de próstata

León, Gto.-Más de 800 pacientes con cáncer de próstata han sido atendidos con tratamiento de vanguardia con Rodio 233 y se han realizado alrededor de 20 cirugías relacionadas con la enfermedad en el servicio de Urología de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la primera en todo el país que lo aplica.

El cáncer de próstata puede aparecer desde los 40 años en hombres con riesgo por antecedente familiar de la misma enfermedad, o bien, de cáncer de mama en familiares directos, pero se presenta la mayoría de los casos entre los 55 y 70 años.

“La UMAE No. 1 cuenta con el personal, tratamientos, mecanismos y herramientas que permiten atender con calidad y oportunidad a la población derechohabiente del IMSS ante el cáncer de próstata; desde la vía quirúrgica, clásica, estándar, de mínima invasión, radioterapia, quimioterapia”, mencionó Javier Medrano Sánchez, jefe del servicio de Urología de la UMAE No. 1.

Mediante la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional Bajío, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, brindan una tratamiento farmacológico y de vanguardia a pacientes, para su recuperación del cáncer de próstata avanzado.

Dijo que el IMSS ofrece medicamentos de vanguardia como inhibidores hormonales y radiofármacos para pacientes que ya no responden a los tratamientos clásicos.

Por su parte el derechohabiente José N. de León, con 63 años, padece cáncer de próstata en etapa avanzada, pero desde hace un año le afectó otros órganos como el hueso, por lo que recibe Radio 223, medicamento de alto costo, es un radiofármaco con pocos años en el mercado internacional, el cual se une a los cristales del hueso para fortalecerlos y a la vez destruye la célula tumoral.

El especialista habló de lo innovador del tratamiento y la UMAE No. 1 es la primera unidad del IMSS en el país que emplea este innovador tratamiento, y José N. el derechohabiente es el primero a nivel nacional que se ve beneficiado con este fármaco.

“Cuando me hablaron de cáncer pensé en la muerte, me deprimí. Nunca había asistido al Seguro Social, pero ahora que lo hago es un servicio de maravilla, a todo el personal de Urología los considero buenos amigos. Me saqué la lotería porque este tipo de tratamiento es algo muy especial; me siento privilegiado en todos los aspectos porque me tomaron en cuenta y porque me dan mi tratamiento”, aseguró

Medrano Sánchez dijo que los beneficios del fármaco son múltiples al emplearlo en pacientes que cuentan con características muy específicas para ser candidatos y se aplica vía intravenosa.

Finalmente Invitó a los hombres que tengan la edad o factores de riesgo a que acudan a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para recibir las acciones preventivas correspondientes.