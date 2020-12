Improvisan altar en el HGL

León, Gto.- Frente al Hospital General de León se erigió un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe, del Cristo en la Cruz y Cristo con la mano izquierda en el corazón, así como de San Judas. Es un lugar improvisado sobre un muro de hormigón en el que las familias pudiesen encontrar algo de sosiego.

Es un lugar en el cual agradecen públicamente al personal sanitario: “A todo el personal de enfermería del Hospital General de León les expresamos un sincero agradecimiento por su entrega y dedicación en la recuperación de Luis Vicente Hernández Álvarez, Dios los bendiga y que este sea un motivo más para saber que sí se puede mientras haya vida y esperanza ¡Gracias!” Decía la leyenda de una lona con la imagen de un hombre de barba y sombrero, acompañado de un acordeón.

Pero con todo la “capilla”, el ambiente por fuera del hospital es lúgubre y de incertidumbre; ahí conviven lo mismo familiares de pacientes de Covid que de otra enfermedad. En nueve meses de pandemia, la discreción de este mal sigue imperando.

“Si tienen covid ni te lo van a decir” dijo una señora mientras aguardaba a su pequeña que estaba hospitalizada, otra que estaba a un costado contestó, “a los de Covid los reciben en otro lado”.

Afuera del Hospital General Regional de León, amigos, tíos, hermanos, madres o padres de pacientes Covid-19 aguardan alguna información de su familiar hospitalizado. Con los ojos hinchados y la mirada cansada puesta en el nosocomio espera recibir noticias sobre el progreso de sus seres queridos; pero a algunos la paciencia se les escapa; su situación ha llegado al límite y esos sentimiento de ira y miedo se proyectan cuando discuten con los guardias de seguridad.

Los familiares esperan como pueden, de pie, acostados, toman asiento o se recargan en las señaléticas de paradas del autobús; aguardan a que su nombre sea pronunciado por el guardia en turno y esperan. Uno, de plano ha traído una casa de campaña.

Debajo del letrero en color rojo que dice “Urgencias” las familias aguardan, esperan a que el tiempo pase, algunas personas están en silencio y optan por ver las pantallas de sus teléfonos celulares, otros juntan las manos e inclinan su cabeza, se observan con la mirada cansada, con ojeras y quién sabe hacia dónde se dirigen sus miradas,

Una madre por fuera de los barrotes metálicos está sentada a la vez que realiza una videollamada y se mueve a donde los cilindros de metal que funcionan como barrera del hospital le den un poco de sombra ahí pregunta por el pequeño que se quedó en casa.

Una de las guardias de la entrada de la zona de emergencias del hospital comentó que los horarios para saber información de los familiares son a partir de las 12:00 p.m. y habría que hacer fila y dijo con escasez de palabras “solo en ese horario”.





Un hombre con cubrebocas y cachucha se dirige a una de las distintas entradas, cuestiona a uno de los guardias y busca a uno de sus familiares para hacer relevo, ambos discuten. “A mí no me esté gritando” dijo uno de los guardias y el otro, le grita “¿por qué a los demás los dejas entrar?”.

El altercado se dio porque al señor, adulto mayor no se le permite ingresar al hospital. Es una disposición de las autoridades. En el asiento de una de las paradas de autobuses, un hombre hablaba por teléfono y reclama a su interlocutor, “le dices que he estado toda la semana y no tengo quién me ayude”.

Son muchos y de distintas familias. Algunos lloran, se acompañan y se abrazan, otros se resignan con los ojos rojos de tanto llorar y dicen “acaba de fallecer”...