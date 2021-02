Imposible volver a lo presencial

León, Gto.- La decisión de no volver a clases presenciales es un tema de seguridad legal, además del de salud para algunos directivos de escuelas. Guadalupe, dueña de un preescolar con primaria, afirma que aun cuando ya tienen conocimiento de algunas medidas que se implementarían, no abrirá las puertas del colegio hasta que cuente con el respaldo y aval de las autoridades.

ENCUESTA Reload Ante el posible retorno a clases presenciales en escuelas particulares ¿llevarías a tu hijo al colegio? Sí, aprenderá mejor No, es muy arriesgado No estoy seguro Selecciona una opción Ver resultados

El pasado lunes, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) anunció que el próximo lunes, con o sin permiso 20 escuelas reanudarán sus clases presenciales.

Ante esto, la también dueña del Instituto Sabines, en este municipio afirmó que “realmente hay mucha mala información; lo mejor es atacar lo que digan las autoridades, bueno o malo, pero que tengamos un respaldo, porque si no, se acaban nuestras escuelas”.

Explicó que “nosotros no nos podemos mover si no tenemos la autorización de la SEP, con todos los protocolos establecidos. Tuvimos el viernes junta con el supervisor y no comentó absolutamente nada, se me hace una irrealidad y no creo que los papás estén de acuerdo en que los alumnos regresen si no hay un protocolo oficial”

Guadalupe agregó que “si yo inicio clases y tuviera el contagio de un maestro o un alumno ¡no me la acabo! Siento que van a dar autorización para regularizar niños en grupitos de cinco o seis pero hasta que no haya un documento que nos avale, lo podemos ejercer”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se “extravía” frasco con dosis anti Covid-19 en San Luis de la Paz

Preocupada por la situación de la pandemia en este municipio, la maestra afirma que en “en León seguimos en rojo aunque digan que estamos en naranja; eso es una medida para tratar de fortalecer tantito la economía, pero la situación de León está muy grave, como en ninguna otra ciudad; es imposible volver a lo presencial”, finalizó.

Sin pertenecer a la ANFE-ANEP, “porque la afiliación sale sumamente cara, ya que cobran por niño inscrito y los colegios que tienen muchísimos niños pagan una fortuna”, comenta que “aunque esa Asociación pusiera vigente que el 1 de marzo entrarán a clases no será posible porque la SEP no nos ha dado la información de los protocolos que deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

La directora con tres décadas de experiencia en el magisterio comentó que “sí sé lo que tengo que hacer, sé que tienen que ser menos alumnos, sé muchas cosas pero no hay nada que nos respalde” y expresó que hay escuelas que “están promocionando sus inscripciones para el próximo ciclo escolar diciendo que la modalidad va a ser híbrida, que unos días clases en la escuela y otros en su casa, pero la SEP no ha emitido ni un solo protocolo”.

Lo que podría llevar a cabo pero meses más adelante es la regularización de algunos alumnos.

“Yo siento que todo este ciclo vamos a terminar así -a distancia-, probablemente nos permitan que algunos alumnos rezagados se presenten a clases con autorización de los papás, entre en mayo y junio pero antes no creo, bajo ninguna circunstancia”, finalizó.