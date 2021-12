Implementan comerciantes del Centro Histórico descuentos para incrementar ventas

León, Gto.- Comerciantes establecidos del Centro Histórico esperan mejorar las ventas hasta en un 30%, antes la temporada navideña, esto luego de que la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco- Servytur) de León, Elizabeth Vargas Martín del Campos, dijo que se espera una derrama económica por 500 millones de pesos.

Comentó que la derrama no solamente beneficia a los propietarios de los negocios, sino a los miles de personas cuyo empleo depende de la salud y fortaleza de las empresas.

Dijo que los artículos más demandados en esta temporada son la ropa, el calzado, los juguetes, las bebidas, artículos decorativos, artículos para el hogar, teléfonos celulares y equipo electrónico entre otros.

Por su parte, Eva García de Orozco de los negocios de uñas Tercera Dinastía, y Atelier Margot de Centro His comentó que para incrementar ventas hacen un 10% de descuento en vestidos de noche para dama y caballero, así como la atención al cliente.

Comentó que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez les aseguró que en una reunión de Canaco Servytur que quitarían a los comerciantes ambulantes, que abundan en la calle 5 de Mayo que bien podrían también pagar.

“Lo único que le pido es que ayudemos al Centro Histórico a que nos vaya bien y que estemos en comunicación, la alcaldesa dijo que no iba a recibir, pero yo no he intentado ir pero el miércoles ciudadano está muy lleno, deberían de poner a una persona especial de Economía para que nos atienda”, explicó.

Pidió a Vargas Martín del Campo visitar a los locatarios para conocer sus necesidades de viva voz, porque “queremos mejorar las ventas del Centro Histórico hay que hacerlo resurgir y que no se quede en palabras o un escritorio”.

Destacó que se requiere todos se organicen para que en conjunto se hagan promociones, los clientes indican que los estacionamientos están caros, hay inseguridad, hay gente que exige limosna, la zona está sucia, el adoquín está destruido y sobre todo deben informar a todos los comerciantes establecidos de eventos para que se hagan en horarios estratégicos y no cuando ya cerraron sus puertas.

Se diversifican

Andrea Herrera Ibarra de la tienda “Sexy woman”, comentó que para estas fechas en general para todos los negocios es buena la temporada sobre todo porque las personas reciben su aguinaldo y las personas se surten.

Expresó que esperan un incremento de cerca del 25% de las ventas, sobre todo de clientes locales y algunos extranjeros, siempre bajo los estrictos de protocolos de prevención contra el Covid-19

“Entre las nuevas estrategias para incrementar las ventas meteremos nuevas mercancías por ejemplo ya empezamos con la venta de tenis, playeras y enfocarnos en ambos sexos para que tanto hombres como mujeres consuman, porque todo el año en la tienda la mercancía sólo para mujer”, precisó.

Finalmente Guadalupe Pérez Ramírez del negocio “Mi pequeño mundo” espera tener mejores ventas en su negocio y mayor productividad. Esperan clientes de Silao, Celaya y Guadalajara.

Informó que está convencida que no habrá las mismas ganancias que en años pasados, pero esperan que exista un porcentaje mayor al 2020, por lo que entre las estrategias para vender más productos está hacerles un 10% de descuento.

En la tienda se vende ropa de bebé, presentaciones, tres años y presentaciones, por lo que Pérez Ramírez comentó que dan mejor atención al cliente y lo apoyan en lo que necesite.