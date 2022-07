Ignora municipio de Guanajuato recomendaciones del INAH en el tema de las momias

León, Gto.- La delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, aseguró que no hay interés por parte del gobierno municipal de Guanajuato para acatar las recomendaciones sugeridas en el tema de Las Momias.

Hernández Flores dijo que el gobierno encabezado por Alejandro Navarro no ha vuelto a tocar el tema pese a que hace mes y medio le emitieron algunas recomendaciones, incluso, el alcalde les canceló la última cita que estaba programada para mayo.

“No, no ha presentado nada, no ha vuelto a tomar el tema, nosotros también ya le dimos a nivel INAH nacional se le dieron también las recomendaciones al municipio tanto INAH como ICOMOS México y hasta ahorita no hemos tenido mayor, más bien no ha ingresado una solicitud formal con el formato, con los documentos necesarios, hasta la fecha no ha completado este expediente”, dijo.

Las recomendaciones que ingresaron piden la presentación completa del proyecto y una solicitud formal con un formato que el INAH solicita para tener un número de registro dentro de todo el expediente.

“Si no han querido ingresar todo lo que se necesita para que un expediente sea analizado por el instituto pues quiere decir que no les interesa el tema, así de sencillo, porque si tú vas a cualquier organismo y tienes una serie de requerimientos para que te puedan dar una licencia, hasta tu pasaporte, debes de cumplir con eso, el instituto necesita que cumpla con todo lo que se le está solicitando, mientras no lo cumpla pues es simplemente que no le interesa continuar con todo el tema”, agregó.

La delegada dijo que es muy probable que el gobierno municipal ya esté trabajando en otro proyecto que sea más conveniente para la ciudadanía.

El museo de las Momias de Guanajuato que proyectó la actual administración de Alejandro Navarro encontró oposición en los integrantes de Morena en el Ayuntamiento.

Asimismo, organismos no gubernamentales también se opusieron por incumplir con las normas para demoler la actual ex estación del Ferrocarril, y construir el nuevo museo de las Momias.

Las organizaciones no gubernamentales señalaron que quitar el deportivo de la ex estación del Ferrocarril generaría amonestaciones que podrían llevar al municipio a perder la clasificación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad que se ganó en 1988. Las instalaciones de la Ex Estación del Ferrocarril se encuentran protegidas por al Unesco.