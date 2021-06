iDigitalLab impulsa la digitalización en microempresas

Con la finalidad de consolidar el ecosistema de innovación y emprendimiento “Valle de la Mentefactura” e impulsar la digitalización en las microempresas a través de la construcción de una comunidad basada en intercambio de información y metodologías para los micronegocios, el Instituto de Innovación, Ciencia y emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IDEAGTO) en conjunto con la Fundación ProEmpleo León, realizan la tercera edición de iDigitalLab.

Es a través de estrategias que promuevan la innovación en todos los ámbitos de la sociedad que se busca detonar el emprendimiento de alto impacto, es que se lleva a cabo el proyecto iDigitalLab.

De acuerdo a IDEAGTO con estas capacitaciones se pretende impulsar la digitalización en las microempresas a través de la construcción de una comunidad basada en intercambio de información y metodologías para que los micronegocios sean más resilientes a los cambios actuales.

Los beneficios de la digitalización radican en elevar los estándares de las microempresas en todos los sentidos; desde mejorar la experiencia de compra de los clientes, hasta tener un control administrativo más puntual, con mejores resultados económicos y una alta satisfacción de la plantilla laboral.

La cita es el jueves 1 de julio de 2021, a las 18:00 horas, en las instalaciones de ProEmpleo León, el tema que se abordará es ¿cómo crear una estrategia para iniciar una transformación digital en una microempresa? Impartido por Stephanie Valdivia, Directora de la Fábrica de Inteligencia.

Short Bio de Stephanie Valdivia, conferencista que ha abordado temas como: Herramientas digitales para tu empresa, Cultura empresarial 4.0; Detonando el ecosistema de innovación y emprendimiento 4.0; Experiencias, éxitos y aprendizajes en emprendimiento 4.0, Industrial Transformation México.

Otro son, Determinants of the Index of Prices and Quotations on the Mexican Stock Exchange: Sensitivity Analysis Based on Artificial Neural Networks; Global Conference on Business and Finance, que brindaran un mayor aporte a la innovación y emprendimiento “Valle de la Mentefactura”