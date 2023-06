Ibarrilla en crisis por “El oro azul”, ponen alarma para checar la llave

León, Gto.- Para los habitantes de Ibarrilla la crisis del agua los tiene angustiados. “El oro azul” está desapareciendo de la Presa El Palote y Presa de Echeveste, es un recurso renovable que se ha convertido en un lujo.

Ibarrilla se encuentra a 8.3 kilómetros (en dirección Sureste) de la ciudad, cuenta con un pulmón que es el Parque Zoológico de León y el parque Parque Lineal La Sardaneta obra que cuenta con una longitud de 4.4 kilómetros y comprende desde el Zoológico hasta el Parque Metropolitano. En sí, se podría decir que la localidad es “digna” de habitar, pero le hace falta agua.

Con el tandeo que inició el pasado 6 de marzo, en el cual 97 colonias de la zona norte tendrán el servicio un día sí y dos no, resultado del estrés hídrico que afecta a León. Los habitantes mencionaron que al estar en una zona cerril el vital líquido no sube y han tenido casi el mes sin abastecimiento. La sequía ha afectado en sus bolsillos pues les han aumentado los precios tanto en los recibos del agua -aun no tener una sola gota-, pipas y garrafones.

Los vecinos de la ya mencionada localidad platicaron cómo es vivir sin agua desde que inició el tandeo, se trata de no dormir, de la mayoría del chivo invertirlo en la compra de garrafones, peleas constantes con la familia porque en lugar de invertir en zapatos, salidas familiares tienen que quedarse porque no se sabe a qué hora podrán obtener el agua.

“Tenemos que estar poniendo alarmas en la madrugada, a cada hora para despertar y checar la llave de agua, ya se acabaron los antojitos, ahora casi va todo destinado para comprar garrafones porque mi esposo por su trabajo se tiene que bañar todos los días y eso también genera enfrentamientos familiares”, comentó Anastacia.

Toda la zona norte sin agua y con calor extremo

A decir de los habitantes de Ibarrilla, Lomas de Guadalupe, Nuevo León, Cañón de la India y otras colonias, han pedido al municipio abastecimiento con pipas pero les han negado el servicio argumentando que ellos sí cuentan con toma directa y en zonas que no cuentan con toma sí les llevan pipas como es el caso de la comunidad Cantarranas.

“Nos aventamos hasta tres semanas sin agua y como no tenemos tampoco aljibe batallamos en su almacenamiento, luego cuando marcamos a Sapal nos dicen que somos los únicos que reportamos: ‘Es que solo tú haz reportado, nadie se ha quejado’ y cuando le pregunto a mis vecinos dicen que ellos les dicen lo mismo”, Raquel Solís, vecina de Lomas de Guadalupe.

“A veces tenemos que estar comprando agua de garrafón para la comida y bañarnos para irnos a trabajar y el garrafón nos cuesta 20 pesos y nos dijeron que ya va a subir el precio”. Susana López de Lomas de Guadalupe.

En un comunicado emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), notificó que de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el municipio de León cuenta con un grado de peligro por sequía muy alto, además de que se han realizado dos declaratorias de desastre por sequía.

Presa de Echeveste

En la Presa Echeveste, ubicada a un costado del Zoológico de León solo quedan charcos, ahí se puede observar a los ganaderos en las inmediaciones de la represa que llevan a sus vacas a pastar, en su rostro se nota preocupación por la escasez del agua y del alimento.

De acuerdo a Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, las lluvias comenzarán a llegar a mitad del mes de julio, lo que podría llenar presas para el abastecimiento humano.