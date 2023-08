Hoy se celebra el Día Internacional de la Actriz y el Actor

León, Gto.- Carolina Segura Gallardo es una actriz profesional, apasionada, disciplinada y transmite la esencia de cada uno de los personajes que interpreta con dedicación y pasión, ella continúa cosechando éxitos y preparándose. En este día tan especial celebrará de la mejor manera que es trabajando y compartiendo a sus alumnos los conocimientos que ha aprendido de sus maestros.

La actriz de San Francisco del Rincón, abrió su corazón y compartió para Organización Editorial Mexicana (OEM), cómo fueron sus inicios en la actuación así como su preparación actoral.

“Desde muy niña tenía esta inclinación hacia obras de teatro y disciplinas que tenían que ver con lo escénico; con los festivales que realizaban en la primaria, comenzó a despertar en mí curiosidad, conforme fui creciendo era la necesidad luego estuve en secundaria por parte de la compañía de danza y en la preparatoria no había una disciplina que impartieran pero también había festivales donde nos organizabamos varios compañeros y realizabamos nuestras coreografias, siempre estuvo presente lo escénico”, comentó.

“Después tenía que decidir que quería estudiar y tenía muy claro que lo escénico pero en San Francisco del Rincón no había una oferta y había clases en Casa de la Cultura pero de pronto eran pocos días y ahí me desarrollé un poco más en pintura y cuando tuve que decidir mi carrera había ciertos paradigmas por parte de mis padres que luego también hay un mentalidad conservadora y una preocupación por lo escénico que es muy desconocido y poco común y escogí la carrera de Mercadotecnia”, añadió.

Carolina indicó que en la escuela donde estudiaba su hermana cada diciembre presentaban una obra de teatro por lo que fue invitada, en ese momento que se abrió el telón supo dónde estudiar la universidad.

“Elegí la carrera de Mercadotecnia pero desde el primer día fui la primera en el salón de teatro y había clases por parte de la compañía y también había un grupo de teatro experimental, yo estaba en los dos grupos”, argumentó.

Señales en el camino

Aunque el amor por la actuación ya corría por sus venas desde temprana edad, el ganar primer lugar en un concurso a nivel nacional de monólogos cuando cursaba su último año de carrera, confirmó que la actuación y producción eran su verdadera vocación.

Dentro de su formación artística estuvo la compañía Golem Teatro, lugar que permaneció varios años, posteriormente estudió la maestría de actuación de cine y Bellas Artes en la New York Academy en Hollywood que tenía un convenio con los Estudios Universales donde podría hacer uso de las instalaciones de reconocido estudio y parque temático.

“yo había tenido la fortuna de visitar los estudios algunas veces con mis papás y cuando veía de lejos los estudios decía algún día voy a venir, siempre suspiraba por ocupar esos espacios, de los parque temáticos que haya visitado ese es mi favorito porque siento que es parte de esta ilusión de formar parte de las historias que ahí se cuentan y cuando estuve en los ángeles aproveché para hacer cuanto casting podía porque creía que una de mis responsabilidades era intentar”, contó.

A lo largo de dos años realizando casting fue emocionante, también fue extra y estuvo en algunas series como CNIS: Criminología Naval, Bons y películas, luego hubo convocatorias con el Cervantino y el maestro Javier Sánchez, de la compañía Golem la invitó a trabajar para “El mercader de Venecia” - obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598-, donde presentaba a Porcia, sin embargo los proyectos continuaban en Estados Unidos, así es que se la pasaba viajando. A partir del 2019 se enfocó tanto en actuación como producción de los mismos cortometrajes.

“Una de las formas de contar las historias que yo quiero contar es estar en la producción, cuando hacía casting en Estados unidos, de pronto me topaba con estas historias donde la mujer latina sigue siendo un cliché, sentía que no le hacían justicia y no la empoderaran y mostraran otra cara de las muchas que ya han contado, y por eso me involucré porque contar historias es una responsabilidad”, indicó.

“Creí que no me ibas a esperar” fue el primer cortometraje que participó Carolina en la producción y ha tenido alrededor de 18 selecciones en Festivales de cine como GIFF, Shorts México,cuatro galardones por mejor actriz, dos premios a mejor cortometraje y premio al mejor guión, lo que abrió más puertas y acaba de cerrar su ruta de festivales en Chihuahua hace dos meses.

“Hay señales en el camino y yo soy muy obstinada, muy necia y cuando voy viendo que sí, sí le sigo pero poder conseguir un sí me ha costado un 200 no, es una carrera de persistencia e insistencia porque es frustrante recibir tantas negativas pero siempre hay una forma y así me conduzco”.

La actriz Carolina ha participado en alrededor de 30 cortometrajes, más de 20 obras teatrales y actualmente grabó un largometraje que aún no se estrena llamado Vertical de la mano de Irán, Estados Unidos, México, España y Argentina. El género es horror, acción y drama.

“Yo fui la protagonista y fue un aprendizaje enorme porque nuestra directora es iraní Maryam Pirband, mi personaje que se llama Rita es una mujer que a pesar del entorno busca la forma de conducirse dentro de un entorno machista respecto a su ideales y tiene una misión y tiene que ver con entrar en escalada, tiene retos físicos”, dijo.

“Hay una correlación interesante entre mi personaje, yo y la directora porque es una mujer que salió de Irán por la opresión de su país porque no se podía desenvolver como productora porque hay ciertas profesiones que están prohibidas para las mujeres y no tenía forma de realizarse en su país y al sentir cierta asfixia encontró la manera de salir ”, platicó.

La película está próxima a salir sin embargo, para poder interpretar a Rita tuvo que tomar clases de rápel.

Carolina es una actriz de retos que no le gusta encasillarse en personajes y en su nueva faceta como productora busca cambiar el paradigma de la mujer latina.

Para finalizar, invita a las nuevas generaciones a conocer, estudiar y viajar para qué más amplio sea su referente, perspectiva y tengan más posibilidades de creación.

Sinopsis:

Graciela es una campesina que lleva una vida solitaria en casa. Un día, recibe una carta donde le informan que su esposo Fidel ha sido puesto en libertad después de seis años de prisión. Ella lo ha esperado durante todo ese tiempo. Finalmente, se reencuentran. Fidel está arrepentido y quiere rehacer su vida con su esposa; para lograr eso, se verá obligado a evocar el evento que lo llevó a la cárcel, abriendo nuevamente las heridas que aún no han sanado en Graciela.