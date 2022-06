Hoy inicia el operativo para infraccionar por no haber hecho canje de placas

León, Gto.- Hoy inicia el operativo para infraccionar, detener o incluso ordenar el retiro de la unidad por falta de placas y portar placas vencidas.

En el caso de los automovilistas que muestren un amparo vigente para no hacer su cambio de placas, dichas infracciones no procederán.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, la orden es aplicar el artículo 99 fracción I, en motocicletas y vehículos.

En dicho artículo se especifica que el conductor obtendrá una multa de $448.10 por falta de una placa, por falta de dos placas o permiso provisional vigente será de $896.20 pesos; en el caso del motociclista será multado a falta de placa o vencida, esto con datos del tabulador de multas de tránsito.

Si el chófer porta licencia del tipo que corresponde se procederá con la misma, y si no cuenta con licencia el vehículo tendrá que ser llevado a una pensión.

El operativo se llevará de forma frecuente en diversas partes de la ciudad con vehículos registrados en el estado de Guanajuato, en el caso de vehículos americanos se aplicará otro procedimiento.

Fue en días pasados que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos dio a conocer sobre el operativo resaltando que es un tema relacionado a seguridad para actualizar el padrón vehicular ya que se ha detectado que un auto se ha vendido hasta en tres o cuatros ocasiones y nunca se dio de baja o de alta.

Otras multas

De acuerdo al tabulador de multas de tránsito con fecha del año 2021, el artículo 99-III dice que el conductor recibirá una multa por no portar tarjeta de circulación vigente o no coincide de $896.20; si el engomado no corresponde a placas o en lugar distinto con $896.20 pesos.