Hoteleros y restauranteros esperan que eventos en León no se vean afectados por el Covid-19

León, Gto.- Hoteles y Restaurantes consideran que los eventos que siguen en pie en León para reactivar la economía, no se verán afectados en su realización por el panorama de Covid-19, ya que Guanajuato es de los estados que menos repunte de casos ha tenido en la República, por lo que siguiendo con las medidas sanitarias es posible mantener eventos como Festival Internacional Cervantino, la Hannover Messe México, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, entre otros. Así lo dijo Juan Pablo Rocha Moreno presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León y Helen Anaya Sanromán presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Bajío Y León.

Juan Pablo Rocha Moreno presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León comentó que en estos momentos la realización de los eventos no está en riesgo, pero en caso de persistir el panorama de Covid-19 en el estado, las condiciones se pudieran ver en contra no solo de acontecimientos sociales, sino también de actividades económicas.

“Tanto como la realización de estos eventos no en este momento, pero de persistir esta tendencia, sí es preocupante y es algo a lo que no deseamos llegar, ya traíamos una tendencia de recuperación de fuentes de empleo y eso es algo que nos interesa mucho seguir preservando, de la misma manera la derrama económica, para seguir teniendo una reactivación como sociedad”, mencionó.

Agregó que es importante no bajar la guardia en las medidas de sanidad, sobre todo en espacios públicos, pues si en un lugar se ve a las personas aglomeradas, es mejor evitarlo o esperar a que se vaya un poco la gente, además de usar en todo momento el cubrebocas, mantener la sana distancia y usar constantemente gel antibacterial.

“Sí nos es muy importante no permitir ningún relajamiento en cualquiera de nuestros establecimientos y no únicamente hago el comentario en los temas empresariales, sino también como sociedad en cualquier lugar que nos encontremos, seguir respetando las medidas de bioseguridad, sin perder de vista el uso de cubrebocas que es muy importante para no tener estos retrocesos que estamos comentando”, mencionó.

Cabe mencionar que actualmente Guanajuato se encuentra en el lugar 15 en tasa de incidencia de casos activos de Covid-19, con el 4.7 por ciento del total de casos nacionales, ya que presenta un total de 5 mil 308 personas portadoras del virus.

Desde que inició la pandemia ha registrado ya 157 mil 260 casos confirmados, mientras que mil 385 están en espera de un resultado positivo o negativo, también se han reportado 11 mil 778 defunciones, de las cuales al menos 158 han sido personal de salud las víctimas del virus Sars-Cov-2.

Por parte de los restaurantes, Helen Anaya Sanromán presidenta de CANIRAC Bajío y León, confirmó que ellos también siguen promoviendo en todo momento el cuidado de las medidas sanitarias con sus comensales, señaló que incluso brindan descuentos a personas que comprueben ya se vacunaron contra Covid-19.

“Estamos haciendo nuestra labor, estamos de hecho dando algunos incentivos a la gente que acude a nuestros locales o a nuestros lugares que ya se vacunaron y sobre todo a los jóvenes que es el mayor índice de contagios, está entre los 30 y 20 años entonces alertarnos y hacerles conciencia de que esto es real, no hemos podido salir de la pandemia, no estamos en semáforo verde”, dijo.

La presidenta mencionó que la vacuna no es garantía de inmunidad al contagio, pero sí es una ayuda importante para que no se agrave la enfermedad o que el Covid-19 termine con sus vidas.