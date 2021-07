Hospitalizaciones se duplican por la Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En sólo un día, los casos de pacientes hospitalizados por Covid-19 aumentó al doble y de los que actualmente están en un nosocomio, casi el 40% está conectados a un respirador artificial por la falta de oxígeno.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que en sólo una semana ha crecido el número de personas hospitalizadas por Covid-19 y señaló que actualmente el porcentaje de ocupación es de un 8.6% de las camas que se tienen en el estado para atender a pacientes con la enfermedad, las cuales se mantuvieron reconvertidas, ya que el estado no bajó la guardia en ese sentido.

“Ayer teníamos un 7.6% de ocupación hospitalaria, se incrementa prácticamente un 1% la ocupación hospitalaria, ojalá podamos detener este incremento, que aunque es mínimo, ya es significativo en comparación de la semana anterior a ésta, pues prácticamente se está casi duplicando”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en la entidad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pandemia ha matado a 34 niños en Guanajuato

De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta el miércoles había 106 personas hospitalizadas en el estado, de las cuales 88 ya tenían un diagnóstico confirmado para Covid-19, cuando el día anterior eran 43 en toda la entidad.

Además, hay 18 personas que están a la espera de un resultado de su prueba para saber si son portadores del virus, pues fueron internados con problemas respiratorios característicos a la Covid-19.

De las 88 personas que hay hospitalizadas con diagnóstico confirmado para Covid-19, 47 están en un nosocomio de la Secretaría de Salud estatal, 28 en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, tres en hospitales del ISSSTE, siete en el hospital de Pemex y tres en hospitales privados.

De las 88 personas hospitalizadas en el estado, 48 son hombres y 40 mujeres. Además, de ese total, 58 son reportados graves, 22 en estado crítico y ocho más estables, pero bajo estricta observación médica y de ellas, alrededor de 34 están conectadas a un ventilador.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Daniel Díaz Martínez aseguró que Guanajuato está listo para atender a las personas que tengan complicaciones con la Covid-19, pues se tienen listas esas mil 600 camas, por lo que la atención de los casos que se pudieran presentar no sacrificarían la atención de otras cuestiones médicas en el estado.

“Tenemos más de mil 600 camas disponibles, nosotros no quitamos la reconfiguración de las camas Covid, aun así seguimos atendiendo todas las necesidades de salud en la población, como atender un embarazo, cirugías, pacientes politraumatizados, atención a niños con cáncer, programas como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, siguen trabajando.

“(...) Sin embargo, no debemos confiarnos absolutamente nadie, jamás quitarnos el cubrebocas, menos en el transporte colectivo y seleccionar muy bien aquellas actividades que vamos a realizar, también los espacios, ventilarlos y no bajar la guardia, que esto no se ha superado”.