Horario de verano ayuda a generar más ganancias, afirma comerciante

El horario de verano que entra en vigor este domingo a las dos de la mañana, es una oportunidad para los comerciantes que afirman que a más luz, más actividad y por ende, más ganancias.

Eduardo Zúñiga destacó que gracias a este horario hay más actividad económica por la prolongación de luz natural a lo que dijo “es el horario natural del que tenemos que disfrutar, es mucho mejor porque hay más luz de día y tenemos mejores actividades y nos cansamos menos, mientras más utilidad haya mejores oportunidades debe de haber, creo que trabajas mejor y hay mejores ingresos en esta temporada, aquí la actividad continua, entre más luz haya más actividad hay”.

Sin embargo, Rogelio Alejandro comentó que este cambio horario que se hace en los meses más calurosos del año sí le afecta, “ya es más caliente que otras veces luego luego se siente lo que es el sol, sí puede afectar porque son cambios hormonales se podría decir porque muchas de las veces con el calor siente uno está así como fatigado como que se le baja el ánimo”.

“Sí se ve reflejado para mi si me afecta porque estar cambiando los horarios porque se acostumbra uno a una rutina de trabajo, te afecta en los horarios” dijo Rogelio.

Jorge Martínez dice no sentir u observar alguna mejoría “no he visto un beneficio, no me afecta, yo creo que sí se aprovecha más el tiempo, rinde más, me parece bien el horario, pero en lo económico no veo un beneficio”.

Carlos González dice que como ya está acostumbrado a un horario, el cambio le cuesta trabajo, pues tiene que acostumbrarse de nuevo “sí me afecta, es como un cambio al que ya estás acostumbrado y te vuelven a cambiar tu horario, como que sí lo resiento”.

En cuanto a los ahorros que genera el horario de Verano, afirma que no los ve reflejados. “Yo gasto la misma luz, las veces que yo duro trabajando en la computadora, lo mismo, son 8 horas, yo no veo nada, yo no ahorro nada para, mi es lo mismo”.

El horario de verano se pone en práctica en varios países y este consiste en adelantar el reloj una hora en los meses con mayor insolación del año, con el propósito de aprovechar la luz del día y tener más tiempo para realizar actividades productivas y sociales, además para un menor consumo de energía eléctrica y de combustibles.