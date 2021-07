Homicidios por inacción federal contra cárteles de la droga: Semáforo Delictivo

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Santiago Roel Rodríguez, director de la Asociación Civil Semáforo Delictivo, aseguró que mientras el Gobierno Federal no ataque y quite el negocio de la droga a los cárteles, el país va a seguir viviendo una escalada de violencia, como la que se ha visto, en donde en términos reales no ha habido una disminución de la violencia, como lo señaló el reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Luego de presentar el reporte de incidencia delictiva del primer semestre del año, Santiago Roel señaló que la negativa para no regularizar las drogas hace sospechar que hay funcionarios de primer nivel que no están interesados en el tema y las razones dan para “pensar mal”.

“No es un tema de policías estatales, es un tema federal. Mientras México no se atreva a quitarles el negocio mediante la regulación de algunas sustancias, seguiremos padeciendo este infierno. Tanta resistencia a resolver el tema me hace pensar mal. Hay políticos, de muy alto nivel, muy interesados en que no se regulen las drogas. No encuentro otra explicación”, advirtió.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Han asesinado a 31 elementos policiacos en Guanajuato

Santiago Roel señaló que en el caso de los homicidios, 80% son por la disputa que mantienen grupos delictivos por el control de la venta de drogas, un tema que el Gobierno Federal no ha atendido desde ninguna trinchera, como son la de contener ese mercado o bien, legalizarlo para pegar en la estructura económica, que es el objetivo de estos grupos.

El indicador de mayor preocupación y relevancia es el homicidio, pues sabemos que está directamente relacionado a ejecuciones de narcotráfico. No son homicidios ordinarios, el 80% o más de los homicidios en México son por mercado negro de drogas”.

Y puntualizó que los homicidios en la realidad no han disminuido durante el primer semestre de 2021, pues aunque los números indican que éstos disminuyeron un 1% en comparación con el primer semestre de 2020, pero se mantiene la tasa anualizada de 28 víctimas de homicidios por cada cien mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo, sólo superada por El Salvador, Honduras, Venezuela, Sudáfrica y Brasil.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Federación no hace lo suficiente por combatir inseguridad en Guanajuato: Canacar

“Es por mucho el peor resultado en los últimos 20 años”, advirtió Santiago Roel, quien dijo que el tema de los homicidios está “directamente relacionado a una causa muy específica que el Gobierno Federal no ha querido atender: el mercado de drogas. Las zonas del país con tasas más altas de homicidio son aquellas en donde dos o más cárteles se pelean la plaza, ya sea para producir, importar, traficar o vender alguna sustancia prohibida. Con plata y plomo colapsan al Estado de Derecho y se extienden a otros delitos”.

De acuerdo con el análisis de Semáforo Delictivo, hay 15 estados del país que tienen delitos de crimen organizado y estos estados obtienen las tasas más altas en los delitos homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo, entre los que se encuentran Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua y otros más como Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California Sur.

Los homicidios en su mayoría son por las disputas que mantienen los grupos del crimen organizado por la venta de drogas. | Foto: Martín Martínez | El Sol de Irapuato

Reconocen baja de homicidios en Guanajuato

En el estudio del Semáforo Delictivo se destacó que Guanajuato fue uno de los estados que logró disminuir el número de sus carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso en un 13%, mientras que estados como Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Morelos, Campeche, Chiapas, Durango, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Tlaxacala y Nuevo León aumentaron este índice durante el primer semestre de 2021.