Homicidios bajaron en Guanajuato desde detención de El Marro: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Guanajuato ya no es el estado primer lugar en homicidios a nivel nacional, esto luego de la detención de José Antonio N, alias El Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima.

No obstante, señaló que este delito aún no ha sido erradicado del estado, por lo que el problema aún no ha sido resuelto.

En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios; no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era el primer lugar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca [VIDEO] Matan en Navolato a “El Cesarín”, hijo de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos

Además, dijo que el robo de transporte en Guanajuato ha ido a la baja, así como el hurto a los trenes que hace tiempo a quejaron a la entidad.

No tenemos reportes de robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo a transportes en todo el país. Hay comunicación constante, permanente, con los transportistas, y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca [VIDEO] Millonario asalto a camión de valores en León

El Marro fue detenido el pasado 2 de agosto en un operativo en conjunto entre el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado. Además, El Marro ha si o vinculados a proceso en dos ocasiones tras su detención, una por el delito de secuestro agravado y donde de ser hallado culpable podría ser condenado hasta a 90 años de prisión, y otra vinculación a proceso fue por el delito de delincuencia organizada para perpetrar robo de hidrocarburo.

A unos días de su detención, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que los homicidios en Guanajuato habían disminuido en un 50%.