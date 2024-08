Historias de buscadoras: en sueños, sus hijos les dicen en dónde están para buscarlos

León, Gto.- El peor de los miedo y preocupación de una madre es morir y no poder saber sobre el paradero de su hijo o hija y darle “santa sepultura”. Al menos eso es lo que ellas cuentan en sus sesiones para compartir su dolor y buscar una solución a su sufrimiento.

Cada una de las madres que tiene un hijo o hija desaparecida, han hecho de todo por encontrarlos, van a misa, con espiritistas para encontrar respuestas pero el amor de madre casi siempre les dice donde deben buscar.

El Sol de León pudo platicar con varias mujeres que pasan por esta situación. Por ejemplo, una mujer quien busca a su hijo Raúl dijo que a cuatro años y siete meses de su desaparición sueña con él y le ha dicho donde se encuentra, a pesar que ha ido al Ministerio Público para brindar mayor datos, le indican que debe tener un permiso para buscar en el lugar donde ha soñado a su hijo pero el juez se lo niega.

“Dios me da mucha fuerza y fortaleza para seguir, enseguida sus hijos porque sé que están pasando por el mismo sufrimiento. Este dolor es lo más fuerte que he sentido, mira si te lo matan ya sabes donde está y donde llevarle flores y así no sabes ni donde está ni donde lo mataron o que lo destazaron".

“El fue el que me llevó a en donde lo tienen, me compré la Medalla Milagrosa porque yo lo sentía y lo soñaba pero no me podía comunicar, inclusive una persona fue a ver el lugar y coincidimos en todo, también fui con una mujer que se comunica con los muertos y me dijo: él ya trascendió y también me indicó el mismo lugar donde lo soñe y sin yo decirle nada”, agregó.

Otra madre, de 76 años, platicó que de un día para otro, dejó de saber del paradero de su hijo, pero sentía que la jalaba, como si estuviera molesto por no buscarlo y fue cuando empezó su labor como buscadora pero no pierde la fe de encontrarlo.

“Lo soñaba y como que me dice donde está pero mi mente no da para más, es que no conozco el lugar, yo siento que por eso poco a poco me ha dejado dormir porque no sé donde buscar”, dijo la señora.

Por otro lado, una mujer de casi 80 años de edad comentó que su esposo hace dos años falleció con el dolor de no saber de su hijo pero lo que la ha mantenido de pie son sus nietos y los sueños que ha tenido con su hijo cuando le dice que está en paz.

“Al inicio soñaba a mi hijo en un lugar como una montaña dentro de una finca abandonada, luego lo he sentido y me dice que tiene paz”, platicó.

De acuerdo con la Red Lupa, los casos de desaparición en Guanajuato comenzaron a aumentar desde el 2015, con corte del 16 mayo del presente año, el 2019 concentra mayoría de casos con 507 personas que aún siguen desaparecidas y en el 2024 se tiene como datos que el 58% de hombres no han sido localizadas y están en rango de edad entre 20 a 39 años mientras que 7% de mujeres tiene entre 15 a 19 años y el municipio de León concentra mayor cantidad acontecimientos seguido por Celaya, Irapuato, Salamanca y Pénjamo.